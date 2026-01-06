2p
Közérdekű Élelmiszerbiztonság Nestle

13 csecsemőtápszert hívott vissza a Nestlé

mfor.hu

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt a Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket hívott vissza, miután az önellenőrzéskor végzett vizsgálat Bacillus cereus baktérium cereulide toxin jelenlétét mutatta ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel.

A bejelentést követően a vállalat átfogó belső vizsgálatot indított, ennek során megállapították, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó, az előállítás során felhasznált alapanyagból került a késztermékekbe – tájékoztatott a hatóság.

A belső vizsgálat során megállapították, hogy a szennyeződéssel további termékek is érintettek lehetnek, így a Nestlé Hungária Kft. ezek visszahívásáról döntött és a hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát az NKFH nyomon követi – írták a közleményben.

A Nestlé Hungária Kft. tájékoztatása szerint keddig nem történt olyan megbetegedés, mely igazoltan az érintett termékek fogyasztásával lenne összefüggésben – jelezte a hatóság.

A Bacillus cereus a természetben széles körben előforduló mikroorganizmus, és gyakran megtalálható nyersanyagokban, valamint időnként élelmiszerekben is, például rizsben, tejben és tejtermékekben.

A baktérium egyes törzsei – mint például a cereulid – ételmérgezést okozhatnak, a Salmonella mellett a leggyakoribb kórokozók élelmiszer okozta megbetegedéseknél. A cereuliddal szennyezett ételek csecsemők esetében súlyos és tartós hányást, hasmenést, valamint szokatlan levertséget okozhatnak a fogyasztást követő 30 percen – 6 órán belül.

Az érintett termékek teljes listája elérhető az https://nkfh.gov.hu/hirek oldalon.

