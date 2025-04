138 ezer forintos számla egy el nem végzett javításért

Laptársunk, szintén a Klasszis Médiához tartozó Piac és Profit írta meg, hogy egy budapesti lakos 138 ezer forintos számlát kapott azt követően, hogy hívására kijöttek a „szakképzett” szerelők, körbehümmögték az elromlott készüléket, majd közölték, ez javíthatatlan és majd küldik a cechet. A kis szarkák úgy buktak le, hogy a megrendelő nem hagyta annyiban és keresett egy másik szervizt, amelynek szakemberei viszont 10 perc alatt megjavították a hibát és az egész mindössze 18 ezer forintba került. A 138 ezres számla most ott áll kifizetetlenül, de vajon mi lesz ebből? Jönnek majd behajtani?

Hihetetlen kreatívak a csalók abban, hogyan kell megkopasztani leendő áldozataikat. A legújabb próbálkozók víz- és gázszerelőnek adják ki magukat és interneten kellegetik magukat, minden szép és jót állítva tevékenységükről. A bajba jutott polgár pedig hirtelen a telefonhoz kap és már horogra is akadt.

