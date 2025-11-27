2p
184 milliárd forinttal drágult a rezsivédelem, átcsoportosít a kormány

Emellett megjelent a rendelet a kamatstopról és a SZÉP-kártyáról is.

A kormány 184 254 621 923 forint (több mint 184 milliárd forint) egyszeri átcsoportosításáról döntött. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a pénz a Lakossági Rezsivédelmi Alapból kerül át a rezsivédelmi szolgáltatások ellentételezésével összefüggő kiadásokra. Ehhez jóvá kellett hagyni az alap kiadási előirányzatának 86 707 035 923 forint összeggel történő túllépését.

Az Orbán Viktor által jegyzett döntés szerint a feladatot Nagy Máron nemzetgazdasági miniszternek azonnali határidővel kell teljesítenie. 3 milliárd forintot a rezsivédelmi készletezés ellentételezésére kell átcsoportosítania.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter pedig gondoskodik arról, hogy a több mint 184 milliárd forintot a rezsivédelmi szolgáltatásra szerződött villamosenergia- és földgázszolgáltatók megkapják. Két részletben utalnak. 108 256 510 292 forintot azonnal, 75 998 111 631 forintot december 15-ig. A hárommilliárd forint a különleges földgázkészlet megtartására szolgál.

Döntés a kamatstopról és a SZÉP kártyáról

Gulyás Gergely miniszter korábbi bejelentéseivel összhangban, megjelent a rendelet a kamatstopról, illetve a SZÉP kártyáról is. A kormány a családokra nehezedő gazdasági nyomásra hivatkozva döntött úgy, hogy csökkenti terheiket, és „2026. június 30-ig” ismét meghosszabbítja a kamatstopot. Kiemelt cél, az is, hogy

a háborús infláció minél kevesebb terhet jelentsen a magyar családoknak,

ezért a Széchenyi Pihenő Kártya átmeneti időre ismét felhasználható lesz hideg élelmiszer vásárlására is.

