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Közérdekű beruházás Kötött pálya Vitézy Dávid

2028-ra megújul a GYSEV InterCity flottája

mfor.hu

Elkészült az első két új GYSEV InterCity motorvonat a lengyelországi Siedlcében – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint az új GYSEV InterCity motorvonatok kocsiszekrénye Szolnokon készült, a végső összeszerelés Lengyelországban, a Stadler üzemében zajlik.

Összesen 11 ötrészes IC-motorvonat készül, hogy a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron flottát teljesen lecserélhessék 2028-ra. A miniszter kiemelte: az új GYSEV InterCityk klimatizált, alacsonypadlós, 1. és 2. osztályú, kényelmes távolsági ülésekkel felszerelt motorvonatok, amelyek Magyarország első teljesen akadálymentes és végig bekamerázott InterCity vonatai lesznek.

Emlékeztetett arra is, hogy a járműveket EIB-hitelből veszi a GYSEV.

Korszerű, alacsonypadlós, klímás motorvonatok érkeznek két éven belül
Korszerű, alacsonypadlós, klímás motorvonatok érkeznek két éven belül
Fotó: DepositPhotos.com

Vitézy Dávid hangsúlyozta, valójában ezek az új vonatok nem az elmúlt néhány év magyar kormányzati teljesítményének köszönhetően, hanem annak ellenére érkeznek.

Noha elődje, Lázár János 2025-ben még minden erővel próbálta a „Rákosi-korszakot is túlélt” közös osztrák-magyar vasúttársaságot szétverni és az osztrák államot kiszorítani, a magyar utasoknak készülő új vonatok hiteléhez végül az 50 százalék elvárt önrészt a GYSEV az Ausztriában történt osztrák állami beruházásai révén biztosítja – jelezte a miniszter. 

Tehát az új vonatok az osztrák-magyar együttműködésnek köszönhetően is érkeznek, amelyet az előző kormány minden erővel próbált szétverni. Szerencsére ezt a járműbeszerzést már nem sikerült meghiúsítani, mint a többit a MÁV-nál – összegezte. 

Vitézy Dávid kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben az új kormány által hazahozott uniós pénzből folytatják a távolsági flotta megújítását: Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Veszprém távolsági vonatait fogják lecserélni a következő nagy InterCity járműbeszerzési programban.

(MTI)

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