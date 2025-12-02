2p
21 Kutatóközpont: csökken, de még kitart a Tisza előnye

A teljes népesség körében 4, a pártot választani tudók között 7, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 13 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt – derült ki a 21 Kutatóközpont november 21. és 28. között készült közösségi finanszírozású felméréséből, amit a 24.hu-n publikáltak.

A felmérés szerint Magyar Péterék 31, Orbán Viktorék 27 százalékon állnak a teljes népességben, a pártot választani tudók között pedig 47-40 az arány. Az intézet októberi méréséhez képest csökkent a különbség a két nagy párt között, igaz, hibahatáron belüli a mozgás. Októberben a teljes népességen belül 7, a pártot választani tudók között pedig 10 százalékpont volt a különbség.

A Mi Hazánk november végén 6 százalékon állt a pártot választani tudók és a biztos pártválasztók között is, így Toroczkai Lászlóék megugranák a parlamenti küszöböt. A DK és az MKKP támogatottsága a teljes mintában 2, a pártot választani tudók között 3 százalék volt.

Nagyon éles a politikai küzdelem
Fotó: Európai Parlament / Alain Rolland

A kutatóintézet felmérései szerint a Fidesz és a Tisza támogatottsága is csak kis mértékben változott az elmúlt egy évben. A Tisza szavazói továbbra is nagyobb arányban mondják azt, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnapi választáson, ezért Magyar Péter pártjának előnye a biztosan részt vevő pártválasztók körében nagyobb: 13 százalékpontos. Igaz, ez is mérséklődött a korábbi 16-18 százalékpontos fölényhez képest.

A kutatók szerint ugyanakkor a ciklus közbeni fiktív választási részvételi szándék nem feleltethető meg a tényleges választási részvételnek, ráadásul ennek a mintarésznek a hibahatára is némileg nagyobb, körülbelül plusz/mínusz 4 százalékpont.

Módszertan: A hibrid adatfelvétel 2025. november 21. és 28. között történt, 1500 fő megkérdezésével. A válaszadók SMS-üzenetben kapták meg az online kérdőívhez vezető linket. A 65 év feletti válaszadók politikai preferenciáját telefonos módszerrel kérdezték le a kutatók. A teljes minta súlyozása a KSH 2022-es népszámlálási adatai szerint történt, lakóhely, nem, kor, iskolai végzettség szerint. A minta reprezentatív a teljes lakosságra nézve, a mintában kapott értékek +/- 3 százalékponttal térnek el attól, amit a teljes lakosság megkérdezése esetén kaptak volna. A részsokaságok vizsgálata során a hibahatár ennél valamivel nagyobb is lehet, ugyanakkor a kispártoknál a hibahatár is kisebb: egy 3 százalékos pártnál +-1 százalékpont.

Amíg Magyarország nem fér hozzá a neki járó forrásokhoz, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről – írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Számla- és kártyaadatokat halásznak azok a csalók, akik a Magyar Nemzeti Bankra jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek szét. Az SMS hivatalosnak tűnhet, de a jegybank arra kér mindenkit, ne nyissák meg a benne lévő linket, és ne kattintsanak az üzenetben lévő gombokra.

Hétfőtől már élnek az újabb árrésstopok.

A 2025. október 27. és november 2. közötti időszakra vonatkozó járványügyi adatok a legfrissebbek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ weboldalán, tehát november eleje óta nem publikálja a szokásos heti jelentését a szervezet.

