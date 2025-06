300 busz készenlétben – a MÁV-on vasárnap már nem foghat ki a balatoni fővonal?

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az ÉKM és a MÁV-csoport rendkívüli intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy ha újra előfordulna bármilyen előre nem látható műszaki probléma, akkor az utasokat megfelelő számú klímás autóbusszal el tudják juttatni úticéljukhoz.

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) államtitkára a sajtótájékoztatón kiemelte: szombaton két műszaki hiba is történt a balatoni fővonalon, ami azért is okozott különösen nagy gondot, mert nagyon sokan utaztak a Balaton felé.

A balatoni fővonalon történt műszaki hibát szombaton késő estére kijavították, de a zavartalan forgalom biztosítása érdekében 300 autóbusz áll készenlétben vasárnap és hétfőn, hogy egy esetleges újabb vasúti hiba esetén is biztosítani tudják a szolgáltatást – mondta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója vasárnap reggel a budapesti Kelenföldi pályaudvarnál tartott sajtótájékoztatón.

