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444: Farkas Örstől értesült először az ukrán pénzszállítók ügyéről a TEK volt főigazgatója

mfor.hu

A 444 birtokába jutott egy jegyzőkönyv Hajdu János gyanúsítotti meghallgatásáról az „ukrán aranykonvoj” ügyben.

Először Farkas Örstől, az akkor Rogán Antalhoz tartozó Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárától hallott a TEK felmentett főigazgatója az ukrán pénzszállítók ügyéről – ez is kiderül abból a 24 oldalas jegyzőkönyvből, amely a 444 birtokába került, és amely Hajdu János gyanúsítotti kihallgatását rögzítette az ukrán pénzszállítók ügyében.

Hajdu János, a TEK korábbi főigazgatója
Hajdu János, a TEK korábbi főigazgatója
Fotó: Facebook

Hajduval hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettének gyanúját közölték, ő a közlemény szerint ez ellen panasszal élt, nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett – írja a Telex.

A volt főigazgató a lap birtokába került jegyzőkönyv szerint azt mondta, hogy március 3-án felhívta Farkas Örs akkori polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár, hogy menjen el egy megbeszélésre az Információs Hivatal épületébe. Ott többen fogadták: „egy úr akinek a nevét nem fogom tudni, de ő a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőjének a helyettese, valamint két másik úr, akit én nem ismertem. Azt sem tudom, hogy IH, AH vagy NAV” – mondta Hajdu a dokumentum szerint.

Ezután tartott az ügyről tájékoztatást Farkas Örs, itt tudta meg Hajdu, hogy „vélhetően a titkosszolgálatok látókörébe került egy Magyarországon átmozgó ukrán pénzszállító konvoj”. A dokumentumban szereplő állítás szerint Hajdu ekkor információhoz jutott arról is, hogy a titkosszolgálatok feljelentést fognak tenni „a pénzszállító konvoj nem illegális, de szabálytalan pénzszállítása miatt”.

A cikkben írnak arról is, hogy egy NAV-os vezető a 444 szerint a tanúvallomásában azt állította, hogy az operatív törzsben az ott tartózkodó TEK-es vezetőktől kérte, hogy vegyék le a tanúról a bilincset, mert „tanút nem hallgatunk ki bilincsben (…).” Nem konkrét személyhez fordult, hanem általánosságban mondta az ott lévő TEK-es vezetőknek, de választ nem kapott. Kollégái is kérték állítása szerint, hogy vegyék le a tanúkról a bilincset, de elutasító választ kaptak, és a magyarázatok egyike állítólag az volt, hogy a „tábornok”, azaz Hajdu János így döntött.

A 444 birtokába jutott dokumentumban az áll a lap szerint, hogy Hajdu János elismerte, hogy az ukrán pénzszállítókat az elfogásnál megbilincselték, és utána ezt fenn is tartották az őrzés ideje alatt. Majd szóba került egy ún. „vastag félreértés”, amiről a jegyzőkönyv szerint azt mondta Hajdu, hogy az egyik TEK-es parancsnokkal beszélt arról, hogy két ukrán állampolgárt át kell vinni a pénzszállító autók szemléjére – ez jogszabályi előírás –, és ő úgy gondolta, és ez a parancsnok kérdezte tőle telefonon, hogy „levehetik-e a bilincset, mert a NAV-nak ez volt a kérdése, hogy le lehet-e venni a bilincset, és én mondtam, hogy nem lehet levenni a bilincset”.

A lap azt írja a dokumentum alapján, hogy Hajdu állítása szerint arra gondolt: „a bilincs addig nem távolítható el, míg az objektum területén belül mozgatják a gyanúsítottat a szemle helyszínére. Tehát az én utasításom minden más időszakra vonatkozik, amikor nem a kihallgatás eljárási cselekményen vesz részt az adott gyanúsított.”

„Megjegyzem, hogy se tanút, se gyanúsítottat nem hallgatunk ki bilincsbe, ezt mindenki tudja. Ez egy általános megállapítás a részemről” – idéz a szövegből a lap.

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