60 éves férfi lövöldözött Sydneyben

Letartóztattak egy 60 éves férfit, miután lövöldözni kezdett Sydneyben, írja a CBS News. A férfi összesen 50–100 töltényt lőtt ki, 20 embert sebesített meg.

A rendőrséget vasárnap este riadóztatták a város egyik központi részének számító Inner West városrészbe, a lövöldözés 7:45 és 9:30 között zajlott. A környező utcákat lezárták, a 60 éves férfit végül egy lakásban tartóztatták le, ahol a rendőrök két puskát is lefoglaltak.

A rendőrség szerint egy ember komolyan megsebesült, 19 másikat főleg repeszek és törött üveg okozta sérülések miatt kezelnek.

Az, hogy a férfi miért nyitott tüzet a járókelőkre, egyelőre nem egyértelmű, de a rendőrség szerint nincs ismert kapcsolata sem terrorista csoportokkal, sem a helyi bandákkal.

Ausztráliában viszonylag ritkák az utcai lövöldözések. Automata és félautomata fegyverek használata 1996 óta tilos, mióta egy magányos fegyveres 35 embert meg a tasmaniai Port Arthurban, írja a CBS.