Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

60 éves férfi lövöldözött Sydneyben

A férfi húsz embert sebesített meg, egyet súlyosan.

Letartóztattak egy 60 éves férfit, miután lövöldözni kezdett Sydneyben, írja a CBS News. A férfi összesen 50–100 töltényt lőtt ki, 20 embert sebesített meg.

A rendőrséget vasárnap este riadóztatták a város egyik központi részének számító Inner West városrészbe, a lövöldözés 7:45 és 9:30 között zajlott. A környező utcákat lezárták, a 60 éves férfit végül egy lakásban tartóztatták le, ahol a rendőrök két puskát is lefoglaltak.

A rendőrség szerint egy ember komolyan megsebesült, 19 másikat főleg repeszek és törött üveg okozta sérülések miatt kezelnek.

Az, hogy a férfi miért nyitott tüzet a járókelőkre, egyelőre nem egyértelmű, de a rendőrség szerint nincs ismert kapcsolata sem terrorista csoportokkal, sem a helyi bandákkal.

Ausztráliában viszonylag ritkák az utcai lövöldözések. Automata és félautomata fegyverek használata 1996 óta tilos, mióta egy magányos fegyveres 35 embert meg a tasmaniai Port Arthurban, írja a CBS.

Október 1-jétől elindult az önkormányzatok decentralizált számlavezetése a Magyar Államkincstárban, első körben 49 önkormányzat és azok 685 költségvetési szerve került bevonásra – tájékoztatta a Magyar Államkincstár az MTI-t szerdán.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabok) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

