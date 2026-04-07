800 forintra emelkedhet a gázolaj átlagára a héten a kutakon

Hiába találtak robbanóanyagot a Török Áramlat szerbiai szakasza mellett, és adott ultimátumot Donald Trump amerikai elnök Irának, a benzin és a gázolaj ára Magyarországon húsvét után közvetlenül még nem emelkedett. A Holtankoljak.hu portál adatai szerint holnap a hétvéginél egy forinttal olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára is a kutakon. A 95-ös benzin piaci ára 685, a gázolajér 780 forint lesz.

Ezután viszont áremelkedéssel folytatódik a hét. A benzin piaci ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 18 forinttal kerül majd többe. Ez a védett árakat továbbra sem érinti, magyar forgalmival az autósok 595 forintért tankolhatnak 95-ös benzint, és 615 forintért dízel üzemanyagot.

