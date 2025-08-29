850 ezren szerepelnek a bankok feketelistáján

Még rövidebbé vált a bankok feketelistája – derül ki a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. friss adataiból. Július végére a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív listáján már kevesebb, mint 700 ezer lakossági hitelszerződést tartottak nyilván, ami azt jelenti, hogy egy év alatt több mint 50 ezren kerültek le a feketelistáról. A korábban BAR-listának is nevezett nyilvántartásban jelenleg 508 ezer aktív mulasztás szerepel, 18 ezerrel kevesebb, mint egy éve. A megszűnt mulasztások száma pedig 214 ezerről 190 ezerre csökkent.

Így lehet felkerülni a feketelistára

A lakossági feketelistára azok a hitellel vagy lízinggel rendelkező ügyfelek kerülnek fel, akik a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek a mindenkori minimálbér összegét meghaladó mértékben, folyamatosan több mint 90 napon keresztül nem tettek eleget. A két feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie.

A napok számlálása azon a napon indul el, amikor a mulasztás a minimálbér összegét meghaladta. Ha tehát korábban is fennállt a késedelem, de az még nem érte el a minimálbér összegét, akkor az nem számít bele a 90 napos periódusba. Emellett a minimálbér összegét meghaladó mértékű mulasztásnak a 90 nap alatt egyetlen napra sem szabad a minimálbér összege alá csökkennie, máskülönben a 90 napos periódus számlálása újraindul.

Ez praktikusan azt jelenti, hogy három hónapon át folyamatosan legalább 290 800 forintot meghaladó hátralékban kell lennie egy ügyfélnek ahhoz, hogy a negatív KHR-listára felkerüljön. Ha időközben törleszt valamennyit, és csökken a tartozása, elkerülheti ezt a szankciót.

Egy 50 ezer forintos törlesztőrészletet fizető adós emiatt csak körülbelül 8-10 hónap folyamatos nem fizetés után válik feketelistássá.

A listáról úgy kerülhet le valaki, hogy rendezi a banknál a hátralékait, de ezt követően is egy éven át még ott marad a rossz adósok között, megszűnt mulasztásként nyilvántartva. A tartozást nem csak visszafizetéssel lehet rendezni, a szerződések átütemezésére is lehetőségük van a nehéz helyzetbe került ügyfeleknek.

Aggasztó jelek a fogyasztási hitelpiacon

Bár a KHR feketelistája egyre rövidebb, az egyáltalán nem biztos, hogy a lakossági hitelekkel kevesebb a probléma. Ahogy már jeleztük, a listára jellemzően a fizetési nehézségek jelentkezése után csak több hónappal, akár egy évvel kerülnek fel az adósok, a kisebb késedelmek, problémák nem látszanak ezekből az adatokból.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) lakossági hitelstatisztikáiban viszont láthatók a 90 napon belüli késedelmek is, és ez alapján előrejelezhető, hogy mi várható a feketelistás adósoknál. A lakossági hitelállomány rekordon van, nagyon sokan vesznek fel hitelt, és a lakáshiteleket rendben törlesztik is a legtöbben, a fogyasztási hiteleknél viszont aggasztó jeleket látni.

A lakáshiteleket még pontosan törlesztik, de a fogyasztási kölcsönökkel lehet probléma

A 90 napon túl késedelmes személyi hitelek volumene 59,5 milliárd forintra nőtt az első negyedévben, ami a teljes bruttó hitelállomány 3,64 százaléka. Tavaly év végén még 3,5 százalék alatt volt ez az arány. A hitelek egy részét igyekeznek átstrukturálni a bankok, ám az adatok szerint ezek a kölcsönök is bedőlnek.

Szintén aggasztó, hogy a kamatmentes támogatott hitelekkel is egyre több a baj, márpedig ezeket átstrukturálni is nehéz, hiszen a kamatmentes hitelnél kedvezőbb feltételeket a bankok nem tudnak ajánlani.

Március végén már 19,4 ezer milliárd forintnyi babaváró hitel volt legalább 30 napos csúszásban, ami a teljes állomány 0,83 százaléka. Bajok vannak már néhány munkáshitellel is, pedig ez a kölcsön csak most januárban indult. A jegybank első negyedéves adatai szerint a felvevők többsége ugyan törleszti a kölcsönt, de akad néhány opportunista fiatal, aki felvette a négy millió forintot, de már gyakorlatilag az első perctől nem fizeti a részleteket.

A vállalati feketelista már nő

A lakossággal szemben viszonylag kíméletes KHR a vállalatoknál szigorúbb feltételeket alkalmaz, minden késedelmet nyilvántart, és a tartozás rendezése után öt évig nem kerülnek le a cégek a feketelistáról.

Ebben a nyilvántartásban az idén áprilisig csökkent a mulasztások száma, a második negyedévben azonban ismét egyre több cég hiteltartozásával vannak problémák. Jelenleg 148 ezer problémás vállalati hitelt tartanak nyilván a KHR-ben, ebből 132 ezer a megszűnt és 16 ezer a fennálló késedelem.