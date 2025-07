A Balatonról menne autóval Pestre? Az autópályát felejtse el vasárnap este!

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Azt kérték, hogy aki teheti, Polgárdi és Székesfehérvár között válassza a 7-es főutat. A katasztrófavédelem az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a ráfutásos karambolban öt gépjármű érintett. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!