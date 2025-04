A Budapest-Belgrád vasútvonalat kivitelező cég testvérvállalata építette a leomlott bangkoki toronyházat

A thaiföldi kormány vizsgálatot indít, hogy kiderítse, miért omlott össze a pénteki földrengésben egy 30 emeletes félkész felhőkarcoló Bangkokban, amikor az ország legtöbb épülete kibírta a katasztrófát – idézte a Telex a Reuters hírét. A thai Állami Számvevőszéknek készülő épület romjai alatt még a hét elején is több mint hetven ember lehetett, akiket elkeseredetten keresnek a túlélők.

Magyar szempontból a legérdekesebb a kivitelező cég lehet. A felhőkarcolót egy thai–kínai vegyesvállalat építi, amelyben a thaiföldi Italian-Thai Development nevű cégnek 51 százalékos részesedése van. A kisebbségi partner a China Railway No.10 Engineering Group. Ez a kínai vasútépítéseket koordináló CREC vasútipari konglomerátum egyik leányvállalata, amely több országban is részt vesz vasúti és egyéb építőipari projektekben.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor családtagjai is profitálnak a méregdrága Budapest-Belgrád projektből Hitelből megy a projekt, Orbánék zsebébe is jut belőle.

Honnan lehet ismerős a China Railway No. 10 cégnév – teszi fel a kérdést a lap? A válasz:onnan, hogy a Budapest–Belgrád-vasútvonalon egy ehhez nagyon hasonló nevű China Railway No. 9. Engineering Group építkezik öt másik, azonos cégcsoporthoz tartozó kínai céggel együtt. A vállalat érintettségét a Magyar Építők már 2019-ben bemutatta, az erről szóló információ a kínai állam honlapján most is elérhető. A Magyarországon építkező China Railway No. 9. Engineering és a Thaiföldön építkező China Railway No. 10. Engineering tehát két külön cég, azonban ugyanannak a CREC vasúti konglomerátumnak az azonos státuszban lévő alvállalatai, vagyis testvérvállalatok.