A digitális reklámfelületek sem világítanak majd

A Magyar Reklámszövetség által meghirdetett vállalás értelmében nappal a közterületi reklámfelületek üzemeltetői minimálisra veszik a reklámok fényerejét, 17 óra után pedig teljesen lekapcsolják eszközeiket. Az intézkedés minden, a tagozat tagjai által üzemeltetett digitális reklámfelületre, kijelzőre, backlightra és világító tetőreklámra kiterjed Budapesten és vidéken egyaránt. Az érintett reklámcégek emellett saját működésükben is visszafogják az egyéb, nagy energiafogyasztású eszközeik használatát a kritikus időszakban.

A lépés országosan több mint 1000 reklámeszközt érint. A tagozat arra kéri a tagságon kívüli, digitális vagy esti megvilágítású reklámfelületeket üzemeltető cégeket, hogy csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez, és a kritikus esti órákban kapcsolják le felületeiket.

(MTI)