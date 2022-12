A gyenge forint nélkül 500 forint körül lenne jövő héten a benzinár

Közzétette jövő hétre vonatkozó árelőrejelzését a Holtankoljak. Ebben leírják, hogy az orosz olajra bevezetett uniós szankciók, valamint az orosz olajra meghatározott ársapka életbe lépése után a Brent nyersolaj ára a háború előtti szintig esett vissza, és jelenleg a 77 dolláros szinten mozog, ez pedig egy hét alatt 11 százalékos csökkenést jelent.

Ha csak ezt vennénk alapul, akkor a magyar benzinkutakon is a háború előtti piaci árak környékén kellene mozogni az áraknak, azaz 500 forint/liter körül kellen tudnunk 95-ös benzint és gázolajat is tankolni. Abban, hogy ez nincs így, elsősorban a forint árfolyama a ludas. A magyar fizetőeszközből most közel 100 forinttal kell többet fizetni egy euróért, mint egy évvel ezelőtt, és a forint az elmúlt héten is közel 3 százalékot gyengült a főbb nemzetközi valutákhoz képest.

A Holtankoljak előrejelzése szerint ezért aztán ugyan az üzemanyagok nagykereskedelmi ára valamelyest csökkenhet hazánkban a jövő héten, a kiskereskedelmi árakban ez "eltérően vagy nem jelenhet meg".