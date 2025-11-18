2p
Közérdekű Adó

A háromgyerekes anyáknak üzent az adóhatóság

mfor.hu

NAV: a háromgyermekes anyáknak még most is megéri nyilatkozni az idei kedvezményről.

A háromgyermekes anyák kedvezménye akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett októberben nyilatkozni, még most is érdemes pótolni, hiszen így akár még a novemberi fizetés is szja-mentes lehet; az októberre járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint október 1-jétől él a háromgyermekes anyák kedvezménye, és a kedvezmény érvényesíthető akár már év közben is.

Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA).

Eddig mintegy 60 ezer édesanya választotta a gyorsabb, egyszerűbb és online nyilatkozati formát: az ONYÁ-t – írták.

Kiemelték, hogy a munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás, az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésére álló adatok automatikusan betöltődnek.

Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy Ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.

Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről egyrészt rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál kell leadni. Másrészt az azonosítást követően egy kattintással elérhető az ONYA-ból a nyilatkozat, amit online lehet beküldeni.

Az adóelőleg-nyilatkozatok mellett elérhető egy részletes tájékoztató, valamint egy gyakorlati útmutató kérdés-válasz formájában – közölték.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy meglepetés éri decemberben a nyugdíjasokat

Nagy meglepetés éri decemberben a nyugdíjasokat

Máskor és más összeget kapnak.

Fegyir Sándor: a magyar döntő többsége Ukrajna győzelmének örülne

Fegyir Sándor: a magyarok döntő többsége Ukrajna győzelmének örülne

Interjút adott Ukrajna budapesti nagykövete, aki szerint kontraproduktív az Ukrajna-ellenes kormányzati kampány.

Németország nem viccel, megosztó tervvel erősítenék a hadseregüket

Németország nem viccel, megosztó tervvel erősítenék a hadseregüket

Az orosz fenyegetés hatására 180 fokot fordult Németország hadiiparral kapcsolatos politikája.

Washington után Európában perre megy Orbán Viktor

Washington után Európában perre megy Orbán Viktor

A miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adta szokásos, péntek reggeli interjúját, most ezt szemlézzük.

Hilarion

Hilarion-ügy: lesöpörhette a kormány az Alkotmányvédelmi Hivatal kérését

Panyi Szabolcs szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal 2022-ben azt javasolta a kormánynak, ne adjanak állampolgárságot Hilarionnak, éppen az FSZB-kapcsolatai miatt.

Itt a 14 termék listája, amivel februág végéig bővül az árrésstop-lista

A kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja és december 1-től további 14 termékre kiterjeszti az árréscsökkentést. A módosításokról szóló kormányrendeletet csütörtök este hirdetik ki a Magyar Közlönyben – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI-vel.

Akár egy évre is leállhat a Bubi

Akár egy évre is leállhat a Bubi

Lejár a szerződés, egyelőre nincs megoldás.

Meg ne egye ezt a sparos kekszet!

Mikrobiológiai nem megfelelőség, penész esetleges jelenléte miatt a SPAR Magyarország Kft. visszahívta a forgalomból az általa forgalmazott 150 grammos SPAR FREE FROM kókuszos kekszet – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn az MTI-vel.

Orbán Viktor: az év legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

Orbán Viktor: az év legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

Orbán szerint amíg Trump az amerikai elnök, nem kell szankcióktól tartani. 

Tankoljon mielőbb, holnap emelkedni fog a benzin és a gázolaj ára

Tankoljon mielőbb, holnap emelkedni fog a benzin és a gázolaj ára

A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168