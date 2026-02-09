2p
Közérdekű Adó Fidesz Választás 2026

A holdról is látszik a 15 év konzultációira elégetett pénz összege

mfor.hu

Gigantikus, de a Holdról legalábbis jó eséllyel látható mennyiségű közpénz ment el az üzenetek sulykolására, konzultáció formájában.

Friss összeállításban világítottak rá arra, hogy a magyar kormány 2011 óta összesen 119 milliárd forint közpénzt fordított 15 nemzeti konzultációra. Bár a korábbi adatok 88 milliárdról szóltak, a Miniszterelnöki Kabinetirodától megszerzett adatok tízmilliárdos nagyságrendű, eltitkolt reklámköltségeket tártak fel. Az így összeállt végösszeg jól mutatja a kormányzati kommunikáció valódi méreteit – közölte az adatokat megszerző és elemző 24.hu portál

Az adatok elemzése strukturális aránytalanságot mutat.

A kormány következetesen háromszor többet költött a hirdetésekre, mint az ívek nyomtatására és postázására.

A postás ezt is kivitte, mint minden mást
A postás ezt is kivitte, mint minden mást
Fotó: Illusztráció

Nem a vélemény volt a lényeg

Ez alátámasztja a kritikát, miszerint a kezdeményezések elsődleges célja nem a véleményfelmérés, hanem a politikai üzenetek sulykolása, hiszen a technikai költségek eltörpülnek a médiakampányokra szánt milliárdok mellett. A konzultáció funkciója az évek alatt átalakult, amit a miniszterelnök is megerősített, amikor a legutóbbi akciót már nyíltan a választási mozgósítás részeként azonosította. Az is kiderült, melyik volt minden idők legdrágább konzultációja, rávilágítva arra, hogy a kampánycélok érdekében a kabinet hajlandó volt a korábbiaknál is jelentősen többet áldozni az adófizetők pénzéből.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Máris eldöntötték, nyert a Fidesz a választáson

Máris eldöntötték, nyert a Fidesz a választáson

Masszívnak nem nevezhető tömeg döntötte el a kérdést.

Létezik! Ez a technológia megelőzhetné a kátyúkáoszt

Létezik! Ez a technológia megelőzhetné a kátyúkáoszt

Erőteljes, mondhatni brutális állapotromlást okozott Magyarország, és méginkább Budapest úthálózatán az elmúlt hetek téli időjárása. A megoldás mégis adott lenne.

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el az áprilisi választáson

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el az áprilisi választáson

Nem indul a Párbeszéd–Zöldek a 2026-os országgyűlési választáson – ezt írta a párt a közösségi oldalán.

Mondjunk nemet az ételrendőrségnek

Ünnepek idején nem nagyon számoljuk a kalóriákat. A január és még talán a február is, többnyire a diétázás időszaka, ami nem azonos a vallási alapú böjttel. A speciális étrendek és a diéták manapság divathullámokra épülnek. Abban mindegyik megegyezik, hogy idő és pénz kell hozzá.

Magyar Péter_jo

Rezsicsökkentés +, vagyonadó, magyar euró, orosz energiafüggés – bemutatta a Tisza a választási programját

A Tisza Párt több mint 200 oldalas választási programja a „Működő és emberséges Magyarország” címet kapta.

Ezt a terméket ne keresse most a Müllerben

Ezt a terméket ne keresse most a Müllerben

Anyatej-kiegészítő tápszertermékek visszahívását kezdeményezte a forgalomból a Müller Drogéria Magyarország Bt. – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szombaton az MTI-vel.

Orbán Viktor és Magyar Péter is színre lép, belpolitikailag mozgalmas nap elé nézünk

Orbán Viktor és Magyar Péter is színre lép, belpolitikailag mozgalmas nap elé nézünk

A kormányt támogató Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlése és a Tisza Párt programbemutatója vár ma ránk.

Trump helyett Rubio látogatásával érheti be a magyar kormány, de már februárban

Trump helyett Rubio látogatásával érheti be a magyar kormány, de már februárban

Úgy tűnik, hogy Magyarországra érkezhet a választási kampányban egy magasrangú amerikai politikus, Marco Rubio külügyminiszter személyében. A fő célpont pedig Donald Trump elnök helyett már JD Vance alelnök lehet.

Elrendelték a Magyarországon menedéket kapott volt lengyel miniszter letartóztatását

Elrendelték a Magyarországon menedéket kapott volt lengyel miniszter letartóztatását

A döntésből hamarosan európai elfogatóparancs lehet, ami ellen a politikai menedékjog sem véd.

Végre egy jó hír a MÁV-tól, ráadásul 30 éve nem volt ilyen

Végre egy jó hír a MÁV-tól, ráadásul 30 éve nem volt ilyen

Plusz 50 ezer vasúti ülőhellyel, mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonattal és csaknem 90 új InterCity-kocsival bővül a MÁV flottája.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168