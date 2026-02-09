A holdról is látszik a 15 év konzultációira elégetett pénz összege

Friss összeállításban világítottak rá arra, hogy a magyar kormány 2011 óta összesen 119 milliárd forint közpénzt fordított 15 nemzeti konzultációra. Bár a korábbi adatok 88 milliárdról szóltak, a Miniszterelnöki Kabinetirodától megszerzett adatok tízmilliárdos nagyságrendű, eltitkolt reklámköltségeket tártak fel. Az így összeállt végösszeg jól mutatja a kormányzati kommunikáció valódi méreteit – közölte az adatokat megszerző és elemző 24.hu portál.

Kapcsolódó cikk A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség Komoly visszaesés, leértékelődés. Ennyi maradt.

Az adatok elemzése strukturális aránytalanságot mutat.

A kormány következetesen háromszor többet költött a hirdetésekre, mint az ívek nyomtatására és postázására.

A postás ezt is kivitte, mint minden mást

Fotó: Illusztráció

Nem a vélemény volt a lényeg

Ez alátámasztja a kritikát, miszerint a kezdeményezések elsődleges célja nem a véleményfelmérés, hanem a politikai üzenetek sulykolása, hiszen a technikai költségek eltörpülnek a médiakampányokra szánt milliárdok mellett. A konzultáció funkciója az évek alatt átalakult, amit a miniszterelnök is megerősített, amikor a legutóbbi akciót már nyíltan a választási mozgósítás részeként azonosította. Az is kiderült, melyik volt minden idők legdrágább konzultációja, rávilágítva arra, hogy a kampánycélok érdekében a kabinet hajlandó volt a korábbiaknál is jelentősen többet áldozni az adófizetők pénzéből.