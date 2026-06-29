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Közérdekű Vízközmű piac

A hőség miatt 22 ideiglenes ivókutat is nyitottak Budapesten

mfor.hu

A rendkívüli hőségre tekintettel a Fővárosi Vízművek – az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút, és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett – 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban.

A Fővárosi Vízművek azt közölte, hogy az ideiglenes ivókutak, jellemzően úgynevezett csapállványok – könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. A környezet védelme érdekében a Fővárosi Vízművek az ideiglenes ivókutaknál nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papír poharat, ezért azt kéri, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook-oldalán érhető el – áll a közleményben.

(MTI)

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