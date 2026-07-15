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Közérdekű parlament Ruff Bálint

A jövő héten is összeül a parlament, rendkívüli ügyekben

mfor.hu

Hétfőre és keddre is, azaz július 20-ra és 21-re is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta szerdán délelőtt Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a házelnöknél. 

A parlament oldalán Forsthoffer Ágnesnek címzett indítványban a tárgyalandó törvényjavaslatok tartalmazzák a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének megújítását, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtásához szükséges energetikai szabályok módosítását, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát erősítő rendelkezések elfogadását, valamint az akkumulátor-ipari szabályozás módosítását.

Szó lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a költségvetéséről szóló törvény módosításáról is.

Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, a házszabály szerint nyáron csak rendkívüli ülés összehívásával lehet parlamenti ülést tartani – írja a Telex.

 

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