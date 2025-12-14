2p
Közérdekű Önkormányzatok

A jövőjükről szavaznak négy magyar településen

mfor.hu

Időközi választásokat tartanak.

Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Tabon polgármestert és képviselőket, Korláton polgármestert választanak, míg Nagykőrös és Pilis egy-egy egyéni választókerületében a helyiek az új képviselőjükről szavaznak.

A Somogy vármegyei Tabon azért tartanak időközi választást, mert a település képviselő-testülete szeptember 15-én a feloszlásáról döntött. A kisváros polgármesteri székéért három független jelölt, a legutóbbi választáson győztes Nagy Gyula, valamint Csizmadia Nándor és Jámbor Péter indul, a hat képviselői helyre tizenhatan pályáznak, mindannyian függetlenek. A választáson a település több mint 3300 szavazásra jogosult polgára voksolhat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Korláton a települést 2019 óta vezető, a 2024-es választást függetlenként megnyerő, de szeptember 22-én lemondó Takács Krisztián utódját választják meg. A voksoláson három független jelöl indul: Horváth Elemér, Lukács Máté és Majoros János Lajosné. Korláton több mint 200-an szerepelnek a választói névjegyzékben.

A Pest vármegyei Nagykőrös 8. számú egyéni választókerületében a 2024-ben megválasztott képviselő, Nagy Balázs (Fidesz-KDNP) szeptemberi halála miatt tartanak időközi képviselő-választást. Három jelölt indul: Zatykóné Kispál Andrea (Fidesz-KDNP), László Ferenc (MSZP) és Köteles Lajos (Jobb Nagykőrösért), a választói névjegyzékben több mint 2700-an szerepelnek.

A szintén Pest vármegyei Pilis 1. számú egyéni választókerületében azért kell időközi képviselő-választást rendezni, mert a 2024-ben megválasztott képviselő, Horváth Miklós (Mind Egyet Akarunk Egyesület) szeptemberben lemondott. A képviselői tisztségért négy jelölt indul: Weller Dániel (Pilisi Sportbarátok a Városért Egyesület), Csikós Zsolt (Mind Egyet Akarunk Egyesület), továbbá a független Horváth Miklós és Nilsson Janaake. A választói névjegyzékben több mint 1100-an szerepelnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Martonyi roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.

(MTI)

