2p
Közérdekű Budapest MÁV Zrt.

A Keletiben átépítés kezdődik a belgrádi gyorsvasút miatt

mfor.hu

Hétfőn kezdődik az akadálymentes peron építése a Keleti pályaudvaron, ezért módosul a Keleti pályaudvart érintő dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, több dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át.

A Mávinform tájékoztatása szerint a 12. és a 13. vágányok közötti peront akadálymentes magasperonná alakítják át, mert Délegyháza, Kelebia és Belgrád felől a személyforgalom megindulása után ide érkeznek majd a szerelvények –számol be róla az MTI.

A Keleti-pályaudvar gyorsvasúti csatlakozást kap
A Keleti-pályaudvar gyorsvasúti csatlakozást kap
Fotó: DepositPhotos.com

A Déli Körvasút építése miatt elrendelt mostani vágányzár lehetővé teszi, hogy a forgalom érdemi korlátozása nélkül végezhessék el a peron akadálymentesítését, hiszen ebben az időszakban a Keletit érintő dunántúli távolsági vonatok többsége Kelenföldön fordul, vagyis a szokásosnál jóval kevesebb érkezik a főpályaudvarra – tették hozzá.

Az átalakítással a Keleti pályaudvar alkalmassá válik arra is, hogy a hamarosan elinduló Budapest-Belgrád-vasútvonalon fogadja azokat a kínai gyártmányú, alacsony padlós, de a hasonló magyar járművektől eltérően – a platform és a fedélzet közötti lépésmagasságot kényelmesebbé tevő – úgynevezett kimozdulólépcső nélkül gyártott Soko (Sólyom) motorvonatokat is, amelyeket a szerb vasúttársaság kíván a vonalon közlekedtetni.

Január 12. és február 28. között a Ferencváros és Kelenföld közötti szakasz harmadik vágányának építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt, illetve a Budapest-Belgrád-vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.

Menetrendváltozás

A Dunántúlról a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló belföldi távolsági vonatok Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak, a menetrendjük ezenkívül nem módosul. A főpályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágányoknál található kapuját lezárják február végéig.

Magyarországon a vasúti pálya- és állomásfejlesztések, felújítások során mindenütt magasperonok épültek, ezek – az Európában általánosan alkalmazott szabványok szerint – sínkorona (sínszál felső, azaz futófelülete) fölötti 55 centiméteres magasságúak. A Keleti pályaudvaron is ilyen készül.

A menetrendi változásokról részletesen lehet tájékozódni a MÁV+ applikációban és a MAVPlusz.hu weboldalon.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Terézváros az Airbnb után a szerencsejátékok ellen lépett fel

A közelmúltban elindult köztéri plakát-, illetve videókampány nemcsak a veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem konkrét segítséget is kínál.

Ne feledje: ez a szombat más, mint a többi

Ugyanis munkanap van, ezért vigyázat: ma is sokba kerülhet a parkolás.

Rozsdaövezet

A minisztérium a BarKA-t ünnepli – elindult a Barnamezős Kataszter

A fejleszthető ingatlanok jegyzékét tartalmazó rendszer három évnyi munka eredménye, és új irányt ad a településfejlesztésnek.

Meghosszabbíthatják a Szőlő utcai elkövetők börtönbüntetését

Meghosszabbíthatják a Szőlő utcai elkövetők börtönbüntetését

Április közepéig rács mögött maradhat Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet korábbi megbízott igazgatója.

Milliókat fizetett egy nő bliccelés miatt

Milliókat fizetett egy nő bliccelés miatt

Kilenc év tartozása halmozódott fel.

Elköszön az ATV a népszerű műsorvezetőtől, átalakítások jönnek

Elköszön az ATV a népszerű műsorvezetőtől, átalakítások jönnek

A „Csatt” és a „Csatt.2” vitaműsorban.

Több mint megfeleződött a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalok száma

Több mint megfeleződött a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalok száma

Egy hónap alatt hetvenről harmincra.

Vége az eljárásoknak, visszakapja fegyverét Ruszin-Szendi Romulusz

Visszakapja, de rögtön tovább is adja fegyverét Ruszin-Szendi Romulusz

A Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatos eljárásokat megszüntették.

Több iskola is online oktatásra áll át az időjárás miatt

Több iskola is online oktatásra áll át az időjárás miatt

Felhívást adott ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt; a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

Fordulat az influenzajárványban a legfrissebb adatok szerint

Fordulat az influenzajárványban a legfrissebb adatok szerint

Az ország minden táján területén ugyanaz történt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168