A kormány épp az előremutató lakhatási terveit nem valósította meg

Hiába a lakhatási támogatás, a jómódúakat leszámítva csak nehezebb lett lakáshoz jutni. Sokan még azok közül is, akik fel tudtak venni hitelt, adósságspirál veszélyében vannak – vonta le az elmúlt évek lakhatási politikájának mérlegét a Habitat for Humanity, amiről a HVG számolt be.

Szinte pontosan egy éve mutatta be a kormány a terveit, amelyekkel megfizethetőbb lakhatást ígért.

Otthon álom

Fotó: DepositPhotos.com

A szervezet lakhatási jelentése szerint a kormány intézkedései átfogó lakhatási koncepció nélkül készültek, ez pedig meg is látszik az eredményein. Mint Czirfusz Márton, a szakpolitikákkal foglalkozó rész szerzője bemutatta:

két olyan pontja volt a kormány tervének, amely érdemi javulást okozott volna, ehhez képest pont ez a kettő nem valósult meg – a felsőoktatási kollégiumi férőhelyek bővítése és a lakásbérleti díjak, valamint szerződési feltételek rendszerének vizsgálata lett volt ez a kettő.

Nagyon sok más intézkedés történt a lakáspiacon, ezeknek közös jellemzőjük viszont az, hogy a lakhatási szegénység problémáját nem tudták érdemben befolyásolni – itt az 5 százalékos lakáshitelt, a vidéki otthonfelújítási programot, a Szép-kártyára érkező juttatások és az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználását, a munkáltató által adható támogatást és a magánszálláshelyek kiadásának szigorítását említette a Habitat.

Ebben hozott változást az Otthon Start Program, de nem jó irányban: ez volt az egyetlen olyan kormányzati döntés a sok közül, amely nemhogy nem semleges eredményű, hanem még növeli is a lakhatási szegénységet, mert a magasabb jövedelműeket segíti.