A kormány jövő héten tárgyalhat Karácsony Gergely főpolgármesterrel

„A jövő hét elején sor kerülhet a főpolgármester és a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyeztetésére” – közölte a HVG kérdésére a Miniszterelnökség.

A lap azután kérdezett rá a főváros-kormány tárgyalások első fordulójának időpontjára, hogy a szerdai kormányinfón elhangzott: a kormányzat részéről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Latorcai Csaba a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese lesz a tagja annak a tárgyalódelegációnak, amelyik a főváros pénzügyeiről kezd hamarosan egyeztetéseket Karácsony Gergely főpolgármesterrel.

Az egyeztetések nagyon messziről indulnak, mert a főváros szerint Budapest nettó befizetője a költségvetésnek és a kormányzati elvonások, adóterhek miatt kerültek csődközeli állapotba, míg a kormányzat szerint nem is nettó befizető az önkormányzat, a pénzügyi zavarait pedig magának köszönheti, és amúgy is csak „picsog”.