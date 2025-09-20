Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közérdekű Budapest Karácsony Gergely

A kormány meghosszabbítja a földalattit Rákosrendezőig – jelentette be Karácsony Gergely

mfor.hu

A főpolgármester közösségi oldalán számolt be Rákosrendező jelenlegi helyzetéről. 

Karácsony Gergely Facebook-oldalán beszélt arról, hogy Rákosrendező megvalósulásának fontos feltétele, hogy megvalósuljanak azok a közlekedési beruházások, amelyek nem csak ennek a városrésznek, hanem egész Budapestnek, sőt, az egész agglomerációnak is egyránt fontosak.

„Sikerült a kormánnyal utolsó pillanatban megállapodnunk, hogy amit az arab beruházónak ajánlottak, azt Budapest is megkapja. Arról is megállapodtunk, hogy 320 milliárd forint értékben megvalósulnak fontos közlekedési beruházások” – számolt be videójában a főpolgármester az elmúlt fél évszázad legjelentősebb városi beruházásáról. 

Rákosrendezőig fog járni a földalatti
Fotó: MTI
Fotó: MTI

Karácsony szerint Rákosrendező jelenleg egy zárvány a városon belül, éppen ezért fontos, hogy megépüljön a már tervekkel rendelkező Szegedi úti felüljáró, ami összeköti Zuglót és a 13. kerületet, és lehetővé teszi, hogy a 3-as villamos egészen az Árpád híd pesti hídfőjéig közlekedjen. Fontosnak tartja azt is, hogy megújuljon a vasúti infrastruktúra, többek között a váci-esztergomi vasút szakasza, ezzel az egész agglomeráció számára egy jobb közlekedési kapcsolatot létrehozva. Ez azt is jelenti, hogy a nem használt síneket felszedik és felhasználják a fejlesztés érdekében, megújul Rákosrendező megállója is, és egy új is létrejön a Városligetnél.

Hozzátette: „A kormány vállalta, hogy megújítja jelenlegi szakaszán és meghosszabbítja Rákosrendezőig a kisföldalatti vonalát, így Rákosrendezőnek közvetlen kapcsolata lesz a belvárossal”. 

