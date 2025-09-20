A kormány meghosszabbítja a földalattit Rákosrendezőig – jelentette be Karácsony Gergely

Karácsony Gergely Facebook-oldalán beszélt arról, hogy Rákosrendező megvalósulásának fontos feltétele, hogy megvalósuljanak azok a közlekedési beruházások, amelyek nem csak ennek a városrésznek, hanem egész Budapestnek, sőt, az egész agglomerációnak is egyránt fontosak.

„Sikerült a kormánnyal utolsó pillanatban megállapodnunk, hogy amit az arab beruházónak ajánlottak, azt Budapest is megkapja. Arról is megállapodtunk, hogy 320 milliárd forint értékben megvalósulnak fontos közlekedési beruházások” – számolt be videójában a főpolgármester az elmúlt fél évszázad legjelentősebb városi beruházásáról.

Rákosrendezőig fog járni a földalatti

Fotó: MTI

Karácsony szerint Rákosrendező jelenleg egy zárvány a városon belül, éppen ezért fontos, hogy megépüljön a már tervekkel rendelkező Szegedi úti felüljáró, ami összeköti Zuglót és a 13. kerületet, és lehetővé teszi, hogy a 3-as villamos egészen az Árpád híd pesti hídfőjéig közlekedjen. Fontosnak tartja azt is, hogy megújuljon a vasúti infrastruktúra, többek között a váci-esztergomi vasút szakasza, ezzel az egész agglomeráció számára egy jobb közlekedési kapcsolatot létrehozva. Ez azt is jelenti, hogy a nem használt síneket felszedik és felhasználják a fejlesztés érdekében, megújul Rákosrendező megállója is, és egy új is létrejön a Városligetnél.

Hozzátette: „A kormány vállalta, hogy megújítja jelenlegi szakaszán és meghosszabbítja Rákosrendezőig a kisföldalatti vonalát, így Rákosrendezőnek közvetlen kapcsolata lesz a belvárossal”.