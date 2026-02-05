A kormány rendelete felülírja a bírókat – tiltakozik az ügyvédi kamara

A szolidaritási hozzájárulás perelhetőségét korlátozó kormányrendelet sérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét, a jogbiztonság elvét, a joghoz való hozzáférés elvét, a jogorvoslathoz való jogot, a bírói függetlenség elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát – közölte a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége.

A Magyar Ügyvédi Kamara határozott jogi álláspontja szerint a kedden kihirdetett „15/2026. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott azon szabály, hogy a szolidaritási hozzájárulás megállapításával, beszedésével, elszámolásával összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, és ellene közigazgatási pernek vagy azonnali jogvédelemnek helye nincs, továbbá, hogy e rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is – visszaható hatállyal – alkalmazni kell, és a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan folyamatban lévő pert a bíróságnak meg kell szüntetni, sérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét, a jogbiztonság elvét, a joghoz való hozzáférés elvét, a jogorvoslathoz való jogot, a bírói függetlenség elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát”.

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely szerint egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete Budapest nincs egyedül a harcban – mondja.

Kiemelték, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara határozottan kiáll az igazságszolgáltatás mint hatalmi ág függetlensége mellett, és fontosnak tartja a megszólalást minden olyan esetben, amikor a bírói függetlenség sérül. Legalább ilyen fontos, hogy hallassa a kamara a hangját akkor is, ha az ügyfelek alapvető jogai sérülnek.

A testület szerint a kormányrendelet közvetlen beavatkozást jelent a bíróságok független ítélkezési tevékenységébe, hiszen folyamatban lévő ügyek érdemi elbírálására vonatkozó direkt utasítást tartalmaz. A jogalkotó viszont konkrét ügyekre szabott jogalkotással „az ügy mikénti eldöntésére utasítást az eljáró bíróságnak nem adhat”. Ha így tesz, ezzel az alaptörvényben és Magyarország által vállalt nemzetközi egyezményekben garantált bírói függetlenséget és a hatalmi ágak elválasztásának jogállami alapértékét sérti.

Kapcsolódó cikk Szigetszentmiklóson tovább küzdenek a szolidaritási adó ügyében Nem szüntették meg a pert.

„A Magyar Ügyvédi Kamara a fenti rendelet kihirdetését követően szükségesnek tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a jogalkotás során minden jogosult tartózkodjon a fenti elveket sértő normák meghozatalától!” – fogalmaz közleményében a testület.

(MTI)