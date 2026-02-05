2p
Közérdekű

A kormány rendelete felülírja a bírókat – tiltakozik az ügyvédi kamara

mfor.hu

Kiáll az igazságszolgáltatás mint hatalmi ág függetlensége mellett a Magyar Ügyvédi Kamara.

A szolidaritási hozzájárulás perelhetőségét korlátozó kormányrendelet sérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét, a jogbiztonság elvét, a joghoz való hozzáférés elvét, a jogorvoslathoz való jogot, a bírói függetlenség elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát – közölte a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége. 

A Magyar Ügyvédi Kamara határozott jogi álláspontja szerint a kedden kihirdetett „15/2026. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott azon szabály, hogy a szolidaritási hozzájárulás megállapításával, beszedésével, elszámolásával összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, és ellene közigazgatási pernek vagy azonnali jogvédelemnek helye nincs, továbbá, hogy e rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is – visszaható hatállyal – alkalmazni kell, és a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan folyamatban lévő pert a bíróságnak meg kell szüntetni, sérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét, a jogbiztonság elvét, a joghoz való hozzáférés elvét, a jogorvoslathoz való jogot, a bírói függetlenség elvét, valamint a visszaható hatály tilalmát”.

Kiemelték, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara határozottan kiáll az igazságszolgáltatás mint hatalmi ág függetlensége mellett, és fontosnak tartja a megszólalást minden olyan esetben, amikor a bírói függetlenség sérül. Legalább ilyen fontos, hogy hallassa a kamara a hangját akkor is, ha az ügyfelek alapvető jogai sérülnek. 

A testület szerint a kormányrendelet közvetlen beavatkozást jelent a bíróságok független ítélkezési tevékenységébe, hiszen folyamatban lévő ügyek érdemi elbírálására vonatkozó direkt utasítást tartalmaz. A jogalkotó viszont konkrét ügyekre szabott jogalkotással „az ügy mikénti eldöntésére utasítást az eljáró bíróságnak nem adhat”. Ha így tesz, ezzel az alaptörvényben és Magyarország által vállalt nemzetközi egyezményekben garantált bírói függetlenséget és a hatalmi ágak elválasztásának jogállami alapértékét sérti.

„A Magyar Ügyvédi Kamara a fenti rendelet kihirdetését követően szükségesnek tartja felhívni a figyelmet arra, hogy a jogalkotás során minden jogosult tartózkodjon a fenti elveket sértő normák meghozatalától!” – fogalmaz közleményében a testület.

(MTI) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Változtatnának a választási szabályokon Magyar Péterék

Változtatnának a választási szabályokon Magyar Péterék

Több külképviseleti szavazóhelyiséget szorgalmaz a Tisza Párt. 

Újabb figyelmeztetés a szülőknek, megint tápszereket kell visszahívni

Figyelmeztetés a szülőknek: megint tápszereket kell visszahívni

Mikrobiológiai problémákat találtak a Milumil és Milupa anyatej-helyettesítő tápszereknél. Tavaly év végén a Nestlé termékeivel volt gond. 

Még 5 milliárd oszt ki a kormány

Még 5 milliárdot oszt ki a kormány

És a határidőt is kitolják a vállalati e-autó programban.

Tév- és rémhíreket cáfol a minisztérium

Tév- és rémhíreket cáfol a minisztérium

Új tendert írnak ki a HÉV-ek megújítására. Ha nem lesz uniós pénz, akkor saját forrásból is megfinanszírozza a kormány a projektet.

Mit találtak ki már megint Gulyás Gergelyék – kövesse velünk a csütörtöki Kormányinfót

Pluszpénz jöhet az energiatárolók pályázatába – ez volt a csütörtöki Kormányinfó

Percről percre tudósítunk a bejelentésekről, kérdésekről, válaszokról. 

Meglepő, hogy miben erősítettek be tavaly a parlamenti képviselők

Pénz a párnacihában – ők a magyar parlament készpénz-bajnokai

A legfrissebb vagyonnyilatkozatok alapján több mint 50 százalékkal bővült a hazai országgyűlési képviselők készpénzállománya az egy évvel korábbihoz képest. Az élen a kormánypárti képviselők állnak. 

Nem találja ki, hányan mentek gyorsabban januárban a megengedettnél

Többszáz gyorshajtót mértek be Budapesten egy hónap alatt.

Hamarosan fontos levél tűnhet fel a postaládában

Hamarosan fontos levél tűnhet fel a postaládában

Már postázzák a választási értesítőket.

Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

A MOHU REpont visszaváltási rendszerében több mint 3 milliárd italcsomagolást váltottunk vissza Magyarországon 2025-ben, ami a piacra dobott italcsomagolások csaknem 90 százaléka. A visszaváltópontok száma is jelentősen bővült, és az egy főre jutó visszaváltott palackok száma is nőtt az előző évhez képest. A REpontokon visszaváltott palackok hulladéka újra lesz hasznosítva, így megvalósul a körforgás. 2025-ben már megjelentek a boltokban az első olyan palackok is, amelyek alapanyaga a REpont automatákban visszaváltott palackokból készült. 

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

2021 őszén volt 551 forint a benzin.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168