A láthatatlan munkahelyi szörnyeteg

Új fogalom, gyakran olvasni róla – de mi is az a mobbing? Simán csak munkahelyi zaklatás? Ma is létezik, merthogy a home office nem szüntette meg az öncélú, a másik olykor látható ok nélküli piszkálását, a rosszindulatú sutyorgást, a kipécézést.

Szakmai meghatározás szerint a mobbing gyakran ismétlődő pszichológiai terrort takar. Legalább egyszer egy héten és legalább fél éven keresztül kell tartania, tehát nem egyszeri, szeszélyes cselekedet – állítják a szakemberek - hanem azok sorozata, egy egyén vagy egy közösség részéről.

Állítólag nők körében gyakoribb, alapja elsősorban az irigység. irigy bárki lehet bármire. Főleg a másik külsejére, férjére, anyagi helyzetére, tehetségére, szerelmi sikereire, rátermettségére, bérére. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy a mobbingolt nő – férfi – mindezeknek mennyire van a birtokában. A helyzetet nem menti, hogy állítólag a jelenség már a főemlősök között is előfordul. Egyes majomfélék – látszólag ok nélkül - kiközösítik társukat, anélkül, hogy az a zsákmányszerzésüket vagy kicsinyeiket veszélyeztetné… Mintha emberek lennének…

Van, aki inkább lelép a cégtől. Fotó: Pixabay A másság sokak számára elviselhetetlen. Állítólag ezt is a neandervölgyiektől örököltük, mert a másság valaha veszélyt jelentett, de talán ideje volna ezen túl lépni…Mit is jelent ez ma? Baj, ha szebb vagy jobb valaki – sőt, annál inkább – de akkor is, ha csúnya, sérült. Elég, ha csak más az anyagi szintje, a magassága, politikai meggyőződése, a vallása, a kora, a bőrszíne. Most ne beszéljünk a szexuális irányultságról, mert azzal a magyarok egy része különösen nagy bajban van. Sokszor az intelligenciaszinthez és a jövedelemhez sincs köze, annál inkább ahhoz, hogy a mobbingoló mennyire van jóban saját magával, mekkora az önbizalma, mennyire elfoglalt, de főleg rosszindulatú.

Gyakran idézik e témában Konrad Lorenzt, a világ egyik leghíresebb etológusát, miszerint már a csókák is sokszor kipécézik egy-egy társukat és nem tűrik meg maguk között. Biztos, hogy őket kell utánozni?

Az óvodai kiközösítéssel kezdődik

Dr. Heinz Leymann pszichológus nevéhez fűződik a mobbing meghatározása. Miből állnak a jellegzetes cselekedetek? Állítólag 45 féle tipikus aktivitás létezik, bár a számuk végtelen. Mindig van egy hangadó,- már az óvodában is - akinek a többi engedelmeskedik és aki a legmorbidabb parancsokat is teljesítteti a többiekkel, azokkal is, akik azt nehezen viselik.

Később az iskolások lesznek azok, akik gyakran bántalmazzák valamelyik diáktársukat. A gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni, ugyanis még őszinték, és nincsenek erkölcsi gátlásaik. Olykor az öngyilkosságba kergetik a társukat, vagy megalázó tortúráknak vetik alá, ami ma egyre több tragédiát szül: minden évben tizenévesek tucatjai lesznek valamilyen lelki ok miatt öngyilkosok.

Sokszor évekig tart a gyötrés, amiről a gyerek nem mer beszámolni az osztályfőnöknek, mert akkor megverik. De otthon sem nagyon akaródzik róla beszélni – főleg, ha fiúról van szó – mert megkaphatja (főleg az apától) azt a macsó választ, hogy fiam, védd meg magad! Az a gyerek, akit kiskorában lelkileg bántalmaztak, a munkahelyén, az élet más területén is sérülékenyebb lesz, és a karrierben elmaradhat - állítják a pszichológusok.

Nagyon alacsony figyelmet kap a nők részvétele a menedzsmentben. Fotó: Depositphotos A tapasztalatok szerint elsősorban ott alakul ki szurka-piszka, ahol sok nő dolgozik együtt. Egy ismerősöm mesélte, hogy pályázott egy állásra az egyik női magazinnál, de több kolléga előre figyelmeztette, olyan mérgező a légkör és akkora az áskálódás, hogy inkább felejtse el. Ezért is bólintanak rá a gyengébb nem tagjai, hogy a főnök legyen férfi – így semlegesítik a maguk számára őt, hogy folytassák a gyötrő játszmákat.

Több tucatnyi ember dolgozik egy légtérben. A főnöknő megköveteli, hogy együtt járjanak vele ebédelni (egyedül támadhatónak érzi magát) sőt, azt is elvárja, ugyanazt rendeljenek, amit ő… És ne rágják le nagyon a csirkecsontot, mert azt ő viszi haza a macskának!

Megbánja a kitüntetést, kirúg

A férfi kollegákkal nem foglalkozik. Eleinte kedvel téged, mert látja, hogy sokat dolgozol, de idővel egyre több dologért köt beléd (kiderül, jóval később, hogy miért: gyönyörű virágcsokrot kaptál egy kedves, jóképű üzleti partneredtől a névnapodra – ő meg nem). Olyannyira kedvel, hogy még kitüntetésre is felterjeszt, ráadásul imponál neki a férjed foglalkozása.

Később, – amikor kiderül, hogy a férjeddel sajnos válófélben vagytok – az időközben átadott kitüntetést megbánó (!) e-mail-t ír. Sőt, előmozdítja, hogy te legyél az első a leépítésnél, aminek semmi köze a munkád színvonalához. Közben van egy imádott kedvence, egy megbízhatatlan, undok, állandóan késő, alkoholista nő, aki bármit tehet, minden meg van neki bocsátva, el van simítva. Később megtudjuk, hogy a főnöknő azért pártfogolja ezt a hárpiát, mert ő is egyedül, férj nélkül nevel egy problémás gyermeket, akárcsak a barátnő. (Hasonló a hasonlónak örül, ez sem új tapasztalat.)

Lássunk egy másik esetet! A kolleganőd, - később kiderül, súlyos depressziós - veled egy munkahelyi rangban dolgozik. Egyszerűen csak nem vagy rokonszenves, ami a megismerkedés első percében eldől. Egyik nap őrült kedves (kivágja neked a házhirdetéseket, mert tudja, hogy házat kerestek) majd jön két nap, amikor egész nap egyetlen szót nem szól hozzád, szfinxszerű, megsértődött arccal ül mögötted. A többieket titokban arra biztatja, hogy ne veled menjenek ebédelni.

Kis élelmiszerbolt, egymást láthatóan nem kedvelő eladónőkkel. (Miért – szinte - csak nők az eladók? Ja, persze, a bér.) A törzsvevőknek sokszor panaszkodnak egy kolléganőjükre, akire valamiért megorroltak. Nekik szapulják folyton a vörös hajú Erikát, nevezzük így. Az is baj, ha az áldozat kedves a vevőkkel - mert akkor nekik is kellene, amit kikérnek maguknak, hiszen az plusz munka. Az is gond, ha keveset, de az is, ha sokat dolgozik (ezzel „rossz” példát mutat). Végül kiutálják maguk közül Erikát, aki távozik. Ekkor elkezdenek unatkozni és új alanyt keresnek – nem tudni ki lesz az, de rátalálnak.

Elfekvő A hozzátartozók egy-két hónap után már mindent megtudnak a nővérekről, sőt, ők intézik a gyerekük felvételijét, fél áron az autószervizt, dugdossák a zsebükbe a pénzt. Abba is bele látnak, miért közösítik ki az egyik kolléganőt. Annak a munkáját mindegyik ápolónő a hozzátartozóknak szapulja. Az ok nem derül ki, lehet sima irigység, vagy esetleg azt hiszik, jóban van a főorvossal – aki persze férfi - és innentől mindegy, hogy a pletyka igaz vagy sem. Felháborodott történeket mesélnek róla a látogatóknak, akik mindenre rábólintanak, nehogy baja essen a mamának vagy a papának.

Tantestület. Miután nagyon elnőiesedett a pálya, ez melegágya a mobbingnak. Ilyenkor a kipécézett alany bemenekül az órákra, ahol próbálja kiszűrni a tanári szoba sugdolózó hangulatát, de ez bizony nehéz.

A férfiak, ha utálnak valakit, a fentiektől eltérő okok miatt teszik. Külcsín miatt ritkán, a férfiakat nem érdekli többnyire, hogyan néz ki a másik. Csak a magasságukra érzékenyek – hogy ki-ki mellett áll egy csoportképen, jelzi, hogy aki alacsony, az az alacsonyabbat kedveli. (Ismerős a helyzet az államelnökökkel, kétkezi diktátorokkal?) De ha valakinek magas szintű a tudása és a többiek elismerik ezt, akkor körükben legtöbbször megszűnik a szurka-piszka.

Az egész mobbing, mint jelenség, nem érdekli őket, olykor el sem hiszik, hogy valami kegyetlen játszma zajlik a hátuk mögött, - ami egyébként erősen befolyásolja a munkakedvet és „termelékenységet” is - esetleg női hisztériának, klimaxnak, netán pre-menstruációs szindrómának tekintik.

Van, amikor csekély a menekülési esély

Magyarország kis ország. Ha valaki mondjuk a parlamentben, hírügynökségnél, vagy bíróságnál, kórházban, önkormányzatnál akar dolgozni, nem válogathat – mindezen intézményekből többnyire egy létezik. Nem tud munkahelyet, lakhelyet váltani, hiszen a lakásának még húsz évig fizeti a hitelét, illetve a közelben laknak az idős szülei. Ráadásul a munkahelye percekre található a lakásától vagy a gyerek óvodájától. Ha ott kell hagynia a munkáját, a család egész életét át kell szervezni. Miközben a fia a közeli iskolába már sikerrel felvételizett…

Optimista szakemberek szerint a jelenség felismerése, illetve a helyzet enyhítése az emberi erőforrás menedzsment feladata. Lenne – ha más dolga nem volna a HR vezetőnek, de mostanság különösen van. Vagy ha éppen nem a HR részlegnél fordulna elő hasonló jelenség.