A levélszavazók fele már leadta voksát

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 186 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt több mint 497 ezren tették meg. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) eljuttatta a választópolgároknak a szavazási levélcsomagokat; 460 ezer választó postai kézbesítést kért, 36 ezren pedig azt választották, hogy személyesen veszik át a csomagot.

Az NVI szombat reggeli adatai szerint már 254 985 levélszavazatot leadtak a választópolgárok: 39 436-ot közvetlenül, levélben juttattak el az NVI-hez, 215 549-et pedig a külképviseleteken adtak le. Az NVI hétfőtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait.

Az NVI nem teszi közzé, hány azonosító nyilatkozatot ellenőrzött, csak azt, hogy szombat reggelig 186 025 érvényes szavazási iratot találtak.

Elég sok már most érvénytelen
A tájékoztató nem azt tartja nyilván, hogy mely országokból érkezett a levélszavazat, hanem azt, hogy a kérelmező melyik országba kérte az értesítést a névjegyzékbe vételéről. E szerint a legtöbb érvényes szavazási iratot (78 221-et) olyan választók juttatták vissza, akik romániai értesítési címet adtak meg, szerbiai értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 36 739, németországi értesítési címmel rendelkező választóktól 2 635 érvényes szavazási irat érkezett már vissza. Nagy-Britanniai értesítési címet megadóktól 448, svájci értesítési címmel rendelkezőktől 431 érvényes szavazási irat érkezett vissza. Magyarországi értesítési címet megadó választóktól 775 érvényes szavazási irat érkezett vissza, kettős állampolgárságot tiltó országbeli értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 1379, és van 64 360 olyan érvényes szavazási irat is, amelyet olyan választópolgárok adtak le, akik a névjegyzékbe vételérükről e-mailben történő értesítést kértek.

Az NVI-hez beérkezett, illetve a külképviseletekről beszállított levélszavazatok feldolgozása, azaz a levélben leadott szavazatokhoz tartozó azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése hétfőn délelőtt kezdődik meg. Az ellenőrzést úgy végzik, hogy felbontják a külső, szállító borítékot, és az azonosító nyilatkozaton szereplő adatokat a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzik, illetve szükség esetén a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány-nyilvántartásban, illetve a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzik.

Érvénytelen a szavazási irat, ha a válaszboríték nincs lezárva, hiányzik az azonosító nyilatkozat vagy a belső boríték, a szavazási irat több belső borítékot tartalmaz, vagy nincs lezárva a belső boríték. Érvénytelen a szavazási irat, ha a nyilatkozat hiányosan tartalmazza a választópolgár adatait, nincs aláírva, vagy a választópolgár már leadott szavazási iratot.

Nem lesz a szavazási irat érvénytelen, ha a szavazási irat nem az NVI által megküldött külső borítékban van, a válaszboríték kis mértékben sérült (de sem abba betenni, sem abból kivenni iratot nem lehet). Ha a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható, nem lesz érvénytelen a válaszboríték amiatt, ha azért nem egyeznek az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatai a nyilvántartásban lévőkkel, mert közben megváltozott a neve, ékezethiba található az azonosító nyilatkozatban, írásmódbeli eltérés vagy a földrajzi név idegen nyelvű megjelölése okozza az eltérést. Amennyiben az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok a levélben szavazók névjegyzékében, illetve nyilvántartásokban szereplő adatokkal megegyeznek, a szavazatot tartalmazó, belső zárt borítékot – felbontás nélkül – félreteszik. Ezt ugyanis csak a szavazás lezárulta, azaz április 12-én 19 óra után lehet felnyitni.

(MTI)

