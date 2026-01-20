2p

A Magyar Nemzet szerint hazudott Ruszin-Szendi Romulusz

mfor.hu

Mégis nyomoz a rendőrség a Tiszás politikus fegyverviselése miatt.

Továbbra is nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Tisza Párt képviselőjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügye miatt – írja a Magyar Nemzet. A kormánypárti kiadvány szerint a gyanú egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége.

A volt vezérkari főnök tavaly május 8-án egy szeghalmi lakossági fórumon viselhetett fegyvert a ruházata alatt, ami miatt később a rendőrség eljárást indított ellene, és visszavonta a fegyverviselési engedélyét is.

A Magyar Nemzet szerint azonban nemcsak akkor és ott, hanem később, egy másik, ferencvárosi rendezvényen is fegyver lehetett az ellenzéki politikusnál. Ez állítólag már azután történt, hogy a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje lett. Az esetet követően a politikus ellen a lap szerint újabb szabálysértési eljárást indítottak, és, bár az ellene folyó szabálysértési eljárásokat időközben megszüntették, az utóbbi ügyben a nyomozás folytatódik.

Ruszin-Szendi Romulusz január második hetében maga jelentette be, megszüntették az ellene indított rendőrségi eljárásokat. Erről mi is beszámoltunk:

 

Azt, hogy az NNI közlése szerint mégis van folyamatban lévő nyomozás az ellenzéki politikus ügyében, a kormánypárti kiadvány úgy kommentálta:

Magyar Péter honvédelmi szakértője bizonyíthatóan hazudott arról, hogy minden eljárást megszüntettek vele szemben.

A politikus a 24.hu-nak adott interjújában két hete azt mondta: sehol nem volt nála fegyver, de az övén néha vannak olyan eszközök, amelyekben más dolgokat tart, és ezt nézhették tévesen fegyvernek a politikai ellenfelei. Hozzátette: erről a rendőrségi eljárás lezártáig azért nem nyilatkozott, mert nem neki kellett igazolnia, hogy nem volt nála fegyver: a bizonyítás a rendőrség feladata.

