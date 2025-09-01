A MÁV csak irigykedhet: mérföldkőhöz ért a cseh vasút

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Első ízben ment hétfőn menetrend szerint közlekedő személyszállító gyorsvonat óránként 200 kilométeres sebességgel Csehországban – jelentette a CTK hírügynökség. Az eddigi rekord 160 kilométer volt, ez megegyezik a magyarországival. 

A hét kocsiból álló Pendolino szerelvény kilencven perc alatt tette meg a dél-csehországi Ceské Budejovice és Prága és közötti távolságot. „A gyorsvonat sebessége az út két, együttesen mintegy 20 kilométeres korszerűsített szakaszán érte el a Pendolino vonatok engedélyezett maximális óránkénti 200 kilométeres sebességét” – mondta Martin Kupka közlekedésügyi miniszter újságíróknak a prágai központi pályaudvaron.

A Prága-Ceské Budejovice vonalon ezentúl két Pendolino szerelvény fog közlekedni. A hagyományos gyorsvonatok jelenleg mintegy 100-105 perc alatt teszik meg ezt az utat, most ez 5 perccel lesz rövidebb.

Országos szinten ezt is elmosta az eső

Szeptember 1-jén országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom, mert az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, a korlátozás azonban nyolc vármegyében érvényben marad – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vasárnap.

A Földhivatal a fővárosban megújítja szolgáltatásaot – ezért egy darabig zárva tart

Figyelem! Egy hétre leáll a budapesti földhivatal

A személyes ügyintézés szünetel a budapesti földhivatalokban augusztus 29. és szeptember 5. között – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala pénteken.

Hétfőtől erre figyeljenek a nyugdíjasok a most érkező 30 ezer forintos utalványnál

Szeptember 1-jétől elkezdi kézbesíteni a Magyar Posta a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek.

Katonai menetoszlopok, intenzív hanghatás – ijesztő dolgok készülődnek Magyarországon

De valójában aggodalomra semmi ok, csak gyakorolnak.

Olcsóbban autópályázhatunk hétfőtől

Pedig a matricák ára nem csökken.

850 ezren szerepelnek a bankok feketelistáján

Csaknem 700 ezer lakossági és 150 ezer vállalati hitelszerződés található a bankok feketelistáján. A lakossági nyilvántartás egyre rövidebb, de lehetnek még gondok a nem fizetésekkel. 

Kivételekkel emelkednek a közjegyzői díjak, már hétfőtől

Hozzányúlt a kormány a közjegyzői díjakhoz. A csütörtök este megjelent rendelet szeptember 1-jén lép hatályba.

Munka nélkül nincs költözés – de bárkit kitilthat a Pest közeli település

Kihasználja Pilis az önazonossági törvény adta lehetőséget, kemény korlátozásokat vezet be az önkormányzat.

Reszkethet az, aki trükközik az árakkal

A hatóság ellenőriz és lecsap, ha kell.

Kemény figyelmeztetést küldött a NAV

Súlyos szankciók várnak a mulasztókra.

