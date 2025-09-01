A MÁV csak irigykedhet: mérföldkőhöz ért a cseh vasút

Első ízben ment hétfőn menetrend szerint közlekedő személyszállító gyorsvonat óránként 200 kilométeres sebességgel Csehországban – jelentette a CTK hírügynökség. Az eddigi rekord 160 kilométer volt, ez megegyezik a magyarországival.

A hét kocsiból álló Pendolino szerelvény kilencven perc alatt tette meg a dél-csehországi Ceské Budejovice és Prága és közötti távolságot. „A gyorsvonat sebessége az út két, együttesen mintegy 20 kilométeres korszerűsített szakaszán érte el a Pendolino vonatok engedélyezett maximális óránkénti 200 kilométeres sebességét” – mondta Martin Kupka közlekedésügyi miniszter újságíróknak a prágai központi pályaudvaron.

A Prága-Ceské Budejovice vonalon ezentúl két Pendolino szerelvény fog közlekedni. A hagyományos gyorsvonatok jelenleg mintegy 100-105 perc alatt teszik meg ezt az utat, most ez 5 perccel lesz rövidebb.