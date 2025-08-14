A MÁV reagál a harmadfokú hőségriasztásra

Naponta 10 és 17 óra között a MÁV palackozott vizet oszt a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál. A VOLÁN járatokkal utazóknak Budapesten a népligeti és kelenföldi autóbusz-állomáson, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain, a HÉV járataival utazóknak két főbb budapesti végállomáson biztosítunk palackos frissítőt, míg két állomáson új, folyamatosan üzemelő ivókutakkal várja utasait – közölte a vállalat.

A MÁV kéri, hogy elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal induljanak útra az utasok.

Budapesten a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvaron a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók.

A Volán járatain utazók is számíthatnak a fontos segítségre

Fotó: Facebook/Lázás János

A VOLÁN járatok utasainak – a készlet erejéig – Budapesten két helyen, ezenkívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásain osztanak ásványvizet: Balatonfüreden, Békéscsabán, Budapesten a kelenföldi, valamint a népligeti autóbusz-állomáson, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen.

A HÉV járatok utasainak a Batthyány téren és a Boráros téren biztosítják a palackos ásványvizet a készlet erejéig, míg az Örs vezér terén és a Közvágóhíd állomáson újonnan létesített ivókutakból tölthetik újra kulacsaikat az utasok, melyeket piktogramok jeleznek és az állomásépületek oldalán találhatóak.

Az ásványvizet a MÁV-csoport utasainak naponta 10 és 17 óra között, a készlet erejéig osztják és mindaddig, amíg a hőségriasztás ezt szükségessé teszi.