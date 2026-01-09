3p
Közérdekű ingatlan-nyilvántartás Önkormányzatok

A minisztérium a BarKA-t ünnepli – elindult a Barnamezős Kataszter

mfor.hu

A fejleszthető ingatlanok jegyzékét tartalmazó rendszer három évnyi munka eredménye, és új irányt ad a településfejlesztésnek.

Elindult Magyarország barnamezős katasztere, a BarKA, amely első alkalommal teszi országos szinten, egységes és közhiteles módon láthatóvá a fejleszthető ingatlanoklat. A rendszer az Építési és Közlekedési Minisztérium Építészeti Államtitkárságának hároméves szakmai és informatikai fejlesztésének eredménye, és új korszakot nyit a területhasználati és fejlesztési döntésekben – írja a minisztérium.

Budapesten mintegy 2500 hektár barnamezős terület található, országosan pedig közel 12 ezer hektár – olyan helyszínek, ahol az infrastruktúra nagy része már adott, mégis kihasználatlan.

A volt ipari területekre parkokat is álmodhatunk
Fotó: millenaris.hu

A BarKA egy nyilvánosan elérhető, digitális térképes adatbázis, amely ezeken a területeken hoz rendet. A rendszer jelenleg több mint 3600 validált barnamezős ingatlant tartalmaz, és felmenő rendszerben, folyamatos adategyeztetéssel bővül. Nem egyszerű lista, hanem közhiteles nyilvántartás: az adatokat az önkormányzatok szolgáltatják, a bekerülésről pedig egységes szakmai szempontok alapján születik döntés.

A BarKA valódi döntéstámogató eszköz. Egy helyen érhetők el a fejlesztésekhez szükséges legfontosabb információk: beépítési lehetőségek, védettségek, infrastruktúra, környezeti adottságok, valamint – akár 2000-ig visszamenően – ortofotók. A rendszer nemcsak megmutatja a lehetőségeket, hanem előre tisztázza a kereteket is.

Ennek egyik kulcseleme az úgynevezett 5 kilométeres szabály: a BarKA-ban szereplő barnamezős ingatlanok öt kilométeres környezetében új beépítésre szánt terület csak korlátozottan jelölhető ki. A rendszer ezt automatikusan megjeleníti, így a tervezés már a kezdetektől átlátható, kiszámítható feltételek között indulhat.

Valós versenyelőny

A BarKA-ban nyilvántartott területek valós versenyelőnyt kapnak. Ezeken a helyszíneken érvényesíthetők a TÉKA kedvezményes beépítési paraméterei, és a jövőben további gazdasági ösztönzők – akár adókedvezmények – is kapcsolódhatnak a barnamezős fejlesztésekhez. A rendszer így egyszerre szolgálja a beruházói döntések gyorsítását és a kockázatok csökkentését.

Az önkormányzatok számára a BarKA kiszámítható fejlesztési keretet ad: segít kijelölni az elsődlegesen megújítható területeket, erősíti a településképi szempontokat, és támogatja a belső városi megújulást. A lakosság számára pedig átláthatóbbá válik, hol és milyen irányban várhatók fejlesztések, miközben a hangsúly a zöldterületek védelmén és az elhanyagolt területek újrahasznosításán marad.

A BarKA szerves része az építészeti digitalizációs programnak, amelynek keretében a digitalizáció törvényi alapelvvé vált az új építészeti jogszabályi környezetben, kötelezővé tettük a BIM alkalmazását az állami beruházásoknál, a tervbenyújtás digitálissá vált, és létrejött a magyar műemlékek digitális adatbázisa is. Ebben a rendszerben a BarKA a területhasználat és fejlesztés digitális alaprétege.

A barnamezős kataszter elindulása gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi és településképi fordulópont: eszköz a beruházóknak, kapaszkodó az önkormányzatoknak, és hosszú távon élhetőbb, fenntarthatóbb városi környezet alapja – érvel a minisztérium.

 

