A Párizs sztárja nyerte az idei Aranylabdát

Számos kategóriában díjazták az év legjobb futballistáit a Franca Football 69. Aranylabda-gáláján. A párizsi Théatre du Chatelet színháztermében tartott rendezvényen a legnagyobb figyelem természetesen az év labdarúgóinak elismerését övezte.

A férfiaknál a Paris Saint-Germain és a francia válogatott sztárja, Ousmane Dembélé győzött. A 2018-ban világbajnok játékos ebben a szezonban Bajnokok Ligáját és francia bajnokságot is nyert klubcsapatával, amelynek húzóembere volt, és 35 gólt szorgoskodott össze.

Együttese, a Paris Saint-Germain is tarolt, hiszen megnyerte a legjobb férfi klubnak járó díjat, valamint Luis Enrique, a csapat spanyol trénere lett a legjobb edző. De visszatérve Dembéléhez: neki ez volt az első sikere a legrangosabb egyéni versenyben, összességében pedig Franciaország hatodik aranylabdása lett Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane és Karim Benzema után.

Az év férfi futballistája a Paris Saint-Germain francia sztárja, Ousmane Dembélé lett 2025-ben

Fotó: Depositphotos

A férfiaknál a második helyen a Barcelona szupersztárja, a 18 éves Lamine Yamal végzett, a harmadikon a PSG portugál középpályása, Vitinha, a negyediken a Liverpool egyiptomi legendája, Mohamed Salah, míg az ötödiken a sokak által a végső győzelemre is esélyesnek tartott, szintén a Barcelonában focizó Rapinha. Yamal a legjobb fiatal játékosnak járó Kopa-díjjal vigasztalódhatott az elmaradt Aranylabdáért.

A nőknél igazi egyeduralmat figyelhetünk meg, hiszen ismét az elmúlt két év győztesét, Aitana Bonmatít koronázták meg. A Barcelona spanyol kalsszisa odahaza triplázott, megnyerte csapatával a bajnokságot, a kupát, a Bajnokok Ligájában pedig a második helyen zárt. A fináléban a Barcelona az Arsenaltól kapott ki, az angolok meg is kaparintották az év együttesének járó elismerést.

Félig-meddig magyar vonatkozása is volt az eseménynek: a magyar édesapával és svéd édesanyával rendelkező, svéd válogatott Gyökeres Viktor kapta meg a legjobb csatárnak járó Gerd Müller-díjat.