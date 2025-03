A szarvasmarha-járvány az Budapesti Állatkertet is döntésre kényszerítette

Egy hatalmas gödröt ásnak – már azt is tudni, hol lesz a megsemmisítés.

52 év elteltével újra megjelent egy veszélyes vírus Magyarországon: a ragadós száj- és körömfájás-betegséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma azonosította Győr-Moson-Sopron vármegyében egy kisbajcsi szarvasmarhatartó telepen. A fertőző állatokat nem lehet kezelni, ha egy gazdaságban egy állat is megbetegszik, akkor az összes párosujjú patás állatot fel kell számolni.

