Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Közérdekű Nyugdíj, öngondoskodás

A szokásosnál korábban érkezik a nyugdíj a választás hónapjában

Az ok a naptárban és a hétvégében keresendő.

A Magyar Államkincstár még tavaly decemberben közzétette a 2026-os nyugdíjfolyósítási dátumokat, amelyekből kiderül: áprilisban a megszokott 12-e helyett kicsit hamarabb érkezik a nyugdíj a bankszámlákra.

Az áprilisi nyugdíjutalás korai időpontjának oka a naptárban keresendő: április 12-e ugyanis vasárnapra esik, így a kifizetéseket – a bevett gyakorlat szerint – az azt megelőző munkanapra hozzák előre – figyelmeztet a haon.hu. Ez esetben ez április 10-e péntek. Ez a szabály minden hónapban érvényes:

ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik.

Bankszámlára utalás esetén a nyugdíj a megjelölt napon megérkezik, és azonnal hozzáférhető. Amennyiben valaki az ellátást postai úton kérte, annak számára a tavaly novemberben megküldött nyugdíjkifizetési naptárban rögzített konkrét kifizetési napon viszi ki a postás a nyugdíjat. Az aktuális havi nyugdíj postai kifizetése március 12-e és március 24-e között történik.

A pedagógusok is megkapják még az egyszeri, bruttó 152.400 forintos bérkiegészítésüket. Az összegnek legkésőbb két nappal az idei parlamenti választások előtt, vagyis április 10-éig kell megérkeznie – ezt még februárban jelentették be a pedagógus-szakszervezetek képviselői, miután Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral egyeztettek. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke úgy fogalmazott: akár azt is lehetne mondani, hogy ez „választási pénz”.

Igaz, ez eltörpül a katonák és rendőrök fegyverpénze mellett, akik hathavi fizetésüknek megfelelő összeget, azaz több millió forintot kapnak pluszban a választások előtt.

Maruzsa a tanárok pluszpénzét azzal magyarázta, hogy azért kapják, mert a 2025-ös átlagkeresetük nem éri el a diplomás átlagbér 80 százalékát. Mindenesetre a most kapott összeg nem épül be az alapbérükbe – írja a 24.hu.

Erre ma ne nagyon járjon Budapesten: feltételezett világháborús bomba miatt lesznek lezárások

Feltételezett világháborús bombát találtak a budapesti Infoparknál, a tűzszerészművelet idejére csütörtök délután lezárják a területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel.

Kiskorú megalázása miatt kapott bírságot a TV2, de Balázsékat is nagyon megszórta a Médiatanács

Több mint 22 millió forint megfizetésére kötelezte a Radio Plus Kft.-t a „Balázsék” adásai miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület a „Megasztár” egyik adását is jogsértőnek találta, valamint egy rádiós médiaszolgáltatóval szemben is eljárást indított.

Félmillió embert figyelmeztet a NAV, hogy idén ne felejtsék el kiegészíteni az adóbevallást

Évente félmillióan felejtenek el nyilatkozni a munkáltatójuknak az adókedvezményükről. Ettől az összegtől természetesen nem esnek el az érintettek, azonban ahhoz, hogy megkapják a visszajáró összeget, az adóbevallási tervezetet ki kell egészíteniük.

Máris érkezett egy közvélemény-kutatás a március 15-i ünnepségek után

A Nézőpontnál a Fidesz, a 21 Kutatóközpontnál a Tisza vezet stabilan

Egy százalékpontos növekedést mért a kormányközeli Nézőpont Intézet a Fidesz támogatottságában a listás eredményeket figyelve. A 21 Kutatóközpont szerint stabilan vezet a Tisza.

MNB-székház: elképesztő pénzszórásra derült fény

Majdnem a duplájába került a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Szabadság téri székházának felújítása, mint amennyit eredetileg terveztek. A részletes költséglista alapján bőven akadtak egészen extrém tételek is.

Ezt a mazsolát meg ne egye

A PACO mazsolával van a baj.

Hiánycikk lett a gázpalack?

Pánikvásárlásba kezdtek a magyarok.

Elhunyt a hazai sportriporterek doyenje

Dávid Sándort 90. évében érte a halál.

Örömteli hírt hozott az autósoknak a hétfő

Ezt a díjat már nem kell fizetni.

Harminc éve létező szja-kedvezménnyel kampányol a kormány az Ügyfélkapun

Sosem küldött még a NAV külön levelet arról, hogy érvényesítették a fizetésben a személyi kedvezményt. A súlyos betegeknek, fogyatékosoknak járó adókedvezmény már 1995 óta létezik. 

