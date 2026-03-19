A szokásosnál korábban érkezik a nyugdíj a választás hónapjában

A Magyar Államkincstár még tavaly decemberben közzétette a 2026-os nyugdíjfolyósítási dátumokat, amelyekből kiderül: áprilisban a megszokott 12-e helyett kicsit hamarabb érkezik a nyugdíj a bankszámlákra.

Az áprilisi nyugdíjutalás korai időpontjának oka a naptárban keresendő: április 12-e ugyanis vasárnapra esik, így a kifizetéseket – a bevett gyakorlat szerint – az azt megelőző munkanapra hozzák előre – figyelmeztet a haon.hu. Ez esetben ez április 10-e péntek. Ez a szabály minden hónapban érvényes:

ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik.

Bankszámlára utalás esetén a nyugdíj a megjelölt napon megérkezik, és azonnal hozzáférhető. Amennyiben valaki az ellátást postai úton kérte, annak számára a tavaly novemberben megküldött nyugdíjkifizetési naptárban rögzített konkrét kifizetési napon viszi ki a postás a nyugdíjat. Az aktuális havi nyugdíj postai kifizetése március 12-e és március 24-e között történik.

A pedagógusok is megkapják még az egyszeri, bruttó 152.400 forintos bérkiegészítésüket. Az összegnek legkésőbb két nappal az idei parlamenti választások előtt, vagyis április 10-éig kell megérkeznie – ezt még februárban jelentették be a pedagógus-szakszervezetek képviselői, miután Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral egyeztettek. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke úgy fogalmazott: akár azt is lehetne mondani, hogy ez „választási pénz”.

Igaz, ez eltörpül a katonák és rendőrök fegyverpénze mellett, akik hathavi fizetésüknek megfelelő összeget, azaz több millió forintot kapnak pluszban a választások előtt.

Maruzsa a tanárok pluszpénzét azzal magyarázta, hogy azért kapják, mert a 2025-ös átlagkeresetük nem éri el a diplomás átlagbér 80 százalékát. Mindenesetre a most kapott összeg nem épül be az alapbérükbe – írja a 24.hu.