Minél több gyerekük van, annál többet tévéznek a magyarok

A kutatás arra is rámutat, hogy a családi csomagokkal jelentős összegeket spórolhatnak a gyermeket nevelő háztartások. Ezen konstrukciókkal a családok átlagosan 1600 forinttal csökkenthetik a hírközlési szolgáltatásaik havonta fizetendő díját más előfizetésekhez képest – bár a családi csomagok nagy ütőkártyáját, a családtagok közti ingyenes beszélgetés lehetőségét mára némileg eljelentéktelenítette a mobiltarifákra egyre jellemzőbb korlátlan belföldi hívás lehetősége.

Egy háztartás hírközlési kiadásainál a gyermekek életkora is fontos tényező: a fiatalok körében a mobiltelefon-használat 6 éves kor előtt nem jellemző, 12 éves korra azonban szinte általánossá válik. A legifjabb mobilhasználók általában feltöltőkártyával veszik igénybe a kapcsolódó szolgáltatásokat, mivel ezek anyagilag jobban kontrollálhatók, mint a havidíjas előfizetések.

A gyermekes családoknál is a Netflix a legnépszerűbb streaming-szolgáltató, de – az amúgy nem csupán kiskorúaknak szóló tartalmat kínáló – Disney+ nézettsége is kiugróan magas.

