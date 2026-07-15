A Tisza egyik legfontosabb választási ígéretéről tárgyal ma a kormány

A kormány ma egész napos ülés tart, és megkezdi a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását – írta közösségi oldalán Magyar Péter.

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A miniszterelnök először tavaly augusztusban beszélt a Szent István Programról. Akkor még nem vidékfejlesztési programként aposztrofálta, hanem egy olyan cselekvési tervként, amely nem négy évre, hanem egy nemzedéknyi időre szól, sőt, lehetőség szerint még tovább, hogy „az unokáink is magyarul álmodjanak, magyar földön működő, méltányos és szabad hazában.”

A program tíz vállalását a 24.hu foglalja össze:

2035-ig megállítják a népességfogyást, és azt célozzák, hogy 2050-től ismét tízmillió fölé nőjön a magyarság létszáma. 2035-ig legalább 80 évre emelik a születéskor várható élettartamot, elsősorban az egészségügy fejlesztésével, a betegségek megelőzésével. 2030-ig megállítják a tömeges elvándorlást, és elindítják a Vár a hazád! programot, hogy nyolc év alatt 200 ezerrel növeljék a hazatérő magyarok számát, egy kiszámíthatóan működő állam ígéretével. A Tisza-kormány tíz falunként egymilliárd forint fejlesztési keretet ad, melynek elköltéséről helyben dönthetnek. 2035-ig minden régióban épül egy 21. századi szuperkórház, megerősítik az alapellátást. 2035-ig az oktatásban visszakerülünk Közép-Európa élére, a tanári pályát újra vonzóvá teszik. 2040-ig megduplázzák a megújuló energia arányát a hazai energiaellátásban, 2035-ig megszüntetik az orosz energiafüggőséget. A kritikus aszályhelyzet azonnali kezelése. 2030-ra a levegőszennyezést az év 95 százalékában az egészségügyi határérték alá szorítják. Visszaadják az önkormányzatok függetlenségét, hatásköreit és forrásait.

Mai posztjában a miniszterelnök azt is bejelentette, hogy augusztus 20-án megtartják a Tisza Szigetek országos találkozóját Budapesten. Miként állami ünnepség is lesz, jóval olcsóbban, de kisebb szakmai tartalommal kivitelezve. Erről itt olvashatnak: