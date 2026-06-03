A Tisza miniszterei bérelték ki a legbefolyásosabb nők dobogóját

Orbán Anita után a második helyen Görög Márta igazságügyi minisztert, a harmadikon pedig Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert találjuk. A teljes listát itt böngészhetik.

A 4. pozícióban Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója, az ötödiken Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke végzett.

A legbefolyásosabb magyar nők 2026-os rangsorában 20 új név szerepel, és 22-en politikusok.

A Tisza április 12-i kétharmados győzelme gyökeresen felforgatta a listát. A korábbi rendszer emblematikus figurái közül Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját találjuk már csak meg az 50. helyen.