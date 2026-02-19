2p

A vállalkzók újsabb NAV változtatással szembesülnek

Csütörtöktől mindenki számára elérhető az egyéni vállalkozók új elektronikus bejelentőfelülete, a Vállalkozói Ügysegéd.

Az egyéni vállalkozók február 19-től a Webes Ügysegéd helyett a NAV Ügyfélportálján (ÜPO) intézhetik tevékenységüket érintő bejelentéseiket. A változás minden egyéni vállalkozót érint. A több mint 600 ezer magyarországi egyéni vállalkozó hivatalos ügyintézéseiben rendszeresen használja a NAV felületeit. A felkészülés és a zökkenőmentes átállás érdekében március 1-ig még a régi felület, a Webes Ügysegéd is elérhető lesz, de további segítségként a NAV egy, a változásokat bemutató kisfilmet is elhelyezett honlapján – számol be róla az MTI.

Nem kell mindenhez sorszámot húzni
Fotó: NAV

A március 1-ig tartó időszakban mindkét elérhetőségen lehet ügyet intézni. A bevezetés újabb lépcsőjeként, március 2-től a Webes Ügysegéd Vállalkozói Moduljával új bejelentés már nem nyújtható be, és ettől az időponttól már csak az ÜPO-s felület szolgál az ügyintézésre – emelte ki a NAV.

Az új ügysegéd egyszerűbb, gyorsabb, és könnyebben használható, a NAV-honlapról is könnyen elérhető, okostelefonra optimalizált felület. Jelentős előrelépés az is, hogy az új oldalon a vállalkozó képviselője, meghatalmazottja teljeskörűen intézheti a vállalkozással kapcsolatos ügyeket, bejelentéseket, ha van az UJEGYKE-n bejelentett meghatalmazása az Egyéni vállalkozói nyilvántartással kapcsolatos ügyekre.

Az intézhető ügykörök, a bejelenthető adatok, valamint a választható és kötelező nyilatkozatok köre nem változik. Az új szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a megszokott módon és minőségben lehessen bejelenteni a vállalkozói tevékenység szüneteltetését, a szünetelést követő folytatást, valamint a vállalkozás megszüntetését. Az Ügysegéddel továbbra is igényelhető hiteles igazolás az egyéni vállalkozás adatairól. A nyilvántartásba bejegyzett adatok az új felületen is megtekinthetők. Az új Ügysegédről minden információ megtalálható a NAV honlapján – fűzte hozzá a NAV.

