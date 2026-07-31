A vízhiánnyal küzdő szentendrei lakók használhatják az uszoda zuhanyzóit

Fülöp Zsolt azt írta, hogy az uszoda tervezett karbantartását mindaddig elhalasztják, amíg a vízszolgáltatás a város hegyvidéki részein helyre nem áll. Közölte azt is, hogy a Magyar Honvédség két tartálykocsival segíti a vízellátást: a Fővárosi Vízművek szentendrei-szigeti kútjaiból szállítják a vizet a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. tahitótfalui bázisára, ahonnan azt a hálózatba táplálva továbbítják Szentendre felé. A honvédség naponta 7000, félliteres ivóvízzacskó biztosításával is segíti a helyzet kezelését – tette hozzá.

Ma reggeltől harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi-medence 14 településén. Az érintett települések: Tahitótfalu, Szentendre, Pilisszentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közölte azt is, hogy a bevezetett első- és másodfokú vízkorlátozási rendelkezések nem vezettek eredményre, a várakozásokkal ellentétben azt tapasztalták csütörtökön, hogy nőtt a vízfogyasztás, ennek következtében péntek reggelre Szentendrén mintegy 4500-an nem jutottak hozzá a közüzemi vízszolgáltatáshoz.

Fülöp Zsolt szentendrei polgármester újra önmérsékletre szólította fel a helyieket a vízfelhasználással kapcsolatban. Itt nézhető meg a bejelentése.