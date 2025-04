A WHO történelmi jelentőségű világjárvány-egyezményt fogadott el

Kapcsolódó cikk Elrettentő jelzést tenne az alkoholos italokra a WHO Riasztóan kevesne tudnak az alkohol és a daganatos betegségek összefüggéséről.

A szerda hajnalban megkötött, jogilag kötelező erejű egyezmény a tagállamok három évnyi tárgyalása után született meg. A WHO 75 éves történetében ez a második alkalom, hogy ilyen típusú nemzetközi megállapodást kötöttek – az első a 2003-as dohányzás-szabályozási megállapodás.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója úgy fogalmazott, hogy a megállapodás „jelentős mérföldkő a biztonságosabb világ felé vezető közös utunkban”.

Így először fog maga a WHO is egyből áttekintést kapni a maszkok, orvosi köpenyek és egyéb egyéni védőeszközök (PPE) globális ellátási láncairól – írja a BBC .

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tagjai megállapodtak egy jogilag kötelező erejű szerződés szövegében, amelynek célja a jövőbeli világjárványok hatékonyabb kezelése.

