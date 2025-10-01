Ajándékban úszik a Sándor-palota: Sulyok Tamásék nem fukarkodtak

Idén eddig több mint 8 millió forint értékben vásárolt ajándékokat Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala. Az átadott meglepetések értéke széles skálán mozgott: a néhány száz forintos apróságoktól egészen az 1 millió forintos protokollajándékokig terjedt -tudta meg a Népszava.

Sulyok Tamás köztársasági elnök külföldi hivatalos látogatásain, valamint a Magyarországra érkező magas rangú vendégek fogadásakor olyan dísztárgyakat nyújtott át, amelyek a magyar kulturális hagyományokat jelenítik meg. Több esetben Hungarikumok is szerepeltek az ajándékok között, emellett keretezett kép is készült a Sándor-palotáról.

Belföldön, az államfő programjain főként gyermekeknek és diákcsoportoknak adtak ajándékokat: sportszereket, társasjátékokat, mesekönyveket, édességeket és élelmiszercsomagokat.

Az ajándékokat neves hazai gyártóktól, például a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-től, az Ajka Kristály Kft.-től és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-től szerezték be, de „közismert kereskedelmi üzletekből” is vásároltak. Az államfői hivatal a Népszava kérdésére hangsúlyozta: Sulyok Tamás költségvetésében nincs külön elkülönített keret kifejezetten protokollajándékokra. Az ilyen beszerzéseket az „Államfői Protokoll” jogcímcsoport fedezi, amely általánosan az államfői protokollkiadásokra szolgál.

Sulyok Tamás köztársasági elnök maga is kapott ajándékokat 2025-ben. Ezek elsősorban eszmei értéket képviselnek, és az ajándékozók nem az államnak, hanem személyesen neki szánták őket. „Ennek megfelelően az elnök tulajdonát képezik, nem állami vagyonként tartják nyilván” – közölték, hozzátéve: az államfő szándéka, hogy az ajándékok többségét – elődeihez hasonlóan – jótékonysági vagy közösségi célra ajánlja fel, illetve elárverezi azokat.