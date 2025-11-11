Akár egy évre is leállhat a Bubi

A Népszava cikke szerint a BKK egyelőre nem talált jogi lehetőséget a Bubi közbringarendszer működését biztosító szolgáltatási szerződés meghosszabbítására, így a Bubi 2025. december 23-ától leállhat. Mivel a rendszer harmadik generációjának indulásához még partnert sikerült találni az elmúlt egy évben, az újraindítás időpontja is kérdéses.

„Jelenleg az sem definiálható pontosan, hogy milyen időtartamú üzemszünettel kell számolni”

– ismerte el a BKK a fővárosi közlekedési bizottság hétfői ülésére készült tájékoztatóban.

Vitézy Dávid, a közlekedési bizottság elnöke szerint ez a kérdés valójában már az előző ciklusban eldőlt.

„A tegnapi szakbizottsági ülésen a BKK elismerte: a Bubi-tenderről tudható volt, hogy egy évig tart és utána 6 hónap az új szolgáltató beállása. Mégis, 18 hónap helyett csak 14 hónapot hagytak a folyamatra, és azóta azzal is megcsúsztak. Így valójában már az előző ciklusban eldőlt: nem lesz 2025 végén akadálytalan átmenet a Bubi második és harmadik generációja között, hisz a 2025 decemberében lejáró szerződés helyébe lépő új Bubira csak 2024 októberében írta ki a tendert Draskovics és Walter”

- írja Facebook-bejegyzésében, hozzátéve, hogy reménykedik abban, hogy tavaszra sikerül valamilyen legalább átmeneti megoldást találni.

„A Bubi kényszerszünete azért is fájó, mert az elmúlt években a közbringa télen is közkedvelt utazási móddá vált Budapesten. Az egy kerékpárra jutó napi utazásszám alapján Budapest a 9. helyen zárt egy 148 város közbringarendszerét vizsgáló ranglistáján”

- íra a Népszava cikkében.