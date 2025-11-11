2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Akár egy évre is leállhat a Bubi

mfor.hu

Lejár a szerződés, egyelőre nincs megoldás.

A Népszava cikke szerint a BKK egyelőre nem talált jogi lehetőséget a Bubi közbringarendszer működését biztosító szolgáltatási szerződés meghosszabbítására, így a Bubi 2025. december 23-ától leállhat. Mivel a rendszer harmadik generációjának indulásához még partnert sikerült találni az elmúlt egy évben, az újraindítás időpontja is kérdéses.

„Jelenleg az sem definiálható pontosan, hogy milyen időtartamú üzemszünettel kell számolni”

– ismerte el a BKK a fővárosi közlekedési bizottság hétfői ülésére készült tájékoztatóban.

Vitézy Dávid, a közlekedési bizottság elnöke szerint ez a kérdés valójában már az előző ciklusban eldőlt. 

A tegnapi szakbizottsági ülésen a BKK elismerte: a Bubi-tenderről tudható volt, hogy egy évig tart és utána 6 hónap az új szolgáltató beállása. Mégis, 18 hónap helyett csak 14 hónapot hagytak a folyamatra, és azóta azzal is megcsúsztak. Így valójában már az előző ciklusban eldőlt: nem lesz 2025 végén akadálytalan átmenet a Bubi második és harmadik generációja között, hisz a 2025 decemberében lejáró szerződés helyébe lépő új Bubira csak 2024 októberében írta ki a tendert Draskovics és Walter”

- írja Facebook-bejegyzésében, hozzátéve, hogy reménykedik abban, hogy tavaszra sikerül valamilyen legalább átmeneti megoldást találni. 

 „A Bubi kényszerszünete azért is fájó, mert az elmúlt években a közbringa télen is közkedvelt utazási móddá vált Budapesten. Az egy kerékpárra jutó napi utazásszám alapján Budapest a 9. helyen zárt egy 148 város közbringarendszerét vizsgáló ranglistáján”

- íra a Népszava cikkében.

 

Mikrobiológiai nem megfelelőség, penész esetleges jelenléte miatt a SPAR Magyarország Kft. visszahívta a forgalomból az általa forgalmazott 150 grammos SPAR FREE FROM kókuszos kekszet – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn az MTI-vel.

Orbán Viktor: az év legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

Orbán szerint amíg Trump az amerikai elnök, nem kell szankcióktól tartani. 

Tankoljon mielőbb, holnap emelkedni fog a benzin és a gázolaj ára

A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is.

Autósok figyelem: ennyibe kerül most a kötelező biztosítás

Elstartolt az év végi kötelezőkampány.

Egyre terjed a sárgaságjárvány északi határaink mentén

Fokozódik a sárgaságjárvány Szlovákia déli részén: az elmúlt hetekben több gócpont is kialakult, a fertőzöttek száma pedig gyors ütemben növekszik.

Hivatalos ügyeket intézne a hétvégén? Nem jó ötlet

Péntek délutántól hétfő reggelig karbantartják az állami informatikai rendszereket.

Ha ilyen halat vásárolt a Sparban, semmiképpen ne fogyassza el!

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. mikrobiológiai nem megfelelőség miatt 100 grammos szeletelt füstölt Norvég Lazacfilét hívott vissza a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kedden az MTI-vel.  

Pályazár lesz szerdán éjjel a legforgalmasabb autópálya-szakaszon, kerülje el dugót

Éjszakai munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M1-es és az M7-es autópályán Budaörs és Törökbálint térségében – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedden az MTI-vel.

Végre olcsóbb lett a dízel a kutakon

A gázolaj ára egy forinttal csökken.

Lehaltak az OTP felületei, a mobil- és az internetbank egyszerre mondta fel a szolgálatot.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

