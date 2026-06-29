Akkor a hőség, hogy túlmelegedtek a motorvonatok

A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani – közölte a Mávinform hétfő délután Facebook-oldalán. A MÁV-csoport a közösségi médiában jelezte: a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém hőség

Mint írták, az S36-os vonatok nem közlekednek, a székesfehérvári Z30-as vonatok pedig Kelenföld és Érd-alsó között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Kimarad több, Székesfehérvár és Kelenföld között közlekedő G43-as vonat is – tették hozzá.

A MÁV-csoport később szintén a Facebookon tájékoztatott arról, hogy a modern vasúti járműveket az európai szabványok szerint korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték. Azonban amikor a levegő tartósan 38-40 fokos, a vonatok fém tetőszerkezete és gépészeti terei a tűző napon akár 60-70 fokra is felhevülnek – mutattak rá.

Hétfőn az „extrém, afrikai hőségben” a tárnoki és a százhalombattai vonalon több modern FLIRT motorvonat vált szolgálatképtelenné – emelték ki, megjegyezve, hogy a MÁV vonalain a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik.