Akkora a baj, hogy még a MÁV vezére is felháborodott

Közben Vitézy Dávid a kelenföldi vasútállomásról jelentkezett be, ahol szerinte ezer ember várja tanácstalanul a vonatát – szerinte elégtelen tájékoztatás mellett, klímás pótlóbuszok pedig a láthatáron sincsenek.

„Köszönöm az érintett utasok türelmét, illetve a vonal felújítását végző beszállítók nevében is bocsánatot kérek mindannyiuktól”

Az utasok bizonyára bosszankodnak, ez nem meglepő – az viszont kissé az, hogy a MÁV-csoport vezérigazgatója is bosszankodik. A Facebookon szombat délután megjelent posztban azt írja:

Ahogy arról az Mforon is beszámoltunk: az első igazi nyári hétvégén (ami ráadásul három napos pünkösdi hétvége is) összeomlott a vasúti menetrend a legforgalmasabb vonalon, a Balaton irányába.

