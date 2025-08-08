1p
Közérdekű Logisztika

Akkora hőség jön, hogy nagy változás lesz a magyar utakon

mfor.hu

A kamionstopot időszakosan feloldják.

A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

A tárca közleménye szerint a nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása augusztus 9-én, szombaton 15 órától augusztus 10-én, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben.

Nem lesz olyan szigorú a hétvégi rend
Nem lesz olyan szigorú a hétvégi rend
Fotó: Depositphotos

A kamionstopot szakmai szervezetek kezdeményezésre az éjszakai időszakban, szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik, így a nehéz tehergépjárművek hétvégi fogalomkorlátozása a következők szerint alakul: augusztus 9. (szombat) 15.00-22.00, augusztus 10. (vasárnap) 6.00-22.00.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiderült, mennyi lesz a sör augusztus 20-án

Kiderült, mennyi lesz a sör augusztus 20-án

Meg az ásványvíz, a kóla és a perec. 

Közvetlen repülőjárat lesz Budapest és Amerika között – frissítve

A magyar főváros és Philadelphia között, jövő májustól.

Szamos Miklós

Bezáratta az önkormányzat a cukrászdáját, belehalt a legendás mester

Nem sokkal azután, hogy az I. kerületi önkormányzat szerdán végrehajtókkal bezáratta a budai Ruszwurm cukrászdát, kórházba került, majd meghalt a tulajdonos, Szamos Miklós. A Blikk úgy tudja, szó szerint beleszakadt a szíve abba, hogy elveszítette élete munkáját: a férfivel infarktus végzett.

Figyelem: meghosszabbítják a pályázati határidőt a közvilágítási programra

Figyelem: meghosszabbítják a pályázati határidőt a közvilágítási programra

Szeptember végéig pályázhatnak támogatásra a vidéki kistelepülések a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez. A kormány a Magyar Falu Program keretében, a Jedlik Ányos Energetikai Program forrásaiból összesen 18 milliárd forintot biztosít az 5000 alatti lélekszámú településeken megvalósuló beruházásokra – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön az MTI-vel.  

Hatalmas fogásuk volt a fináncoknak

Hatalmas fogásuk volt a fináncoknak

Ukrán, moldáv és bolgár állampolgárokat gyanúsítottak meg különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűncselekmény elkövetése miatt.

Bicikli, roller, gyalogos ... A nagyvárosokban meglehetősen zsúfoltakká váltak a járdák is

Elektromos roller-káosz – Kié ma a járda?

Ahány budapesti kerület és vidéki város, annyiféle hozzáállás az úgynevezett mikromobilitást lehetővé tevő járművek iránt. A kulcskérdés többnyire az, hogy egy adott környék turisztikailag mennyire frekventált. Sok esetben viszont hiányzik a jogi szabályozás, hiszen újdonságról van szó.

Rengeteg helyen fog akadozni a Telekom szolgáltatása

Szerda és péntek között rengeteg helyen szünetelhet a Telekom szolgáltatása. Mind az internet, mind a tévé, mind a telefonszolgáltatás. Mutatjuk a listát, ez alapján fel lehet készülni rá.

Hiába az ígéretek, tovább borzolják a budapestiek idegeit a helikopterek

Taxiznak a levegőben továbbra is.

Új korlátozásokat vezet be a MOHU

Új korlátozásokat vezet be a MOHU

Ősztől számíthatunk a változásokra a hulladékgazdálkodás területén.

Nagyon várja már az augusztusi nyugdíjat? Itt van, mikor érkezik

Nagyon várja már az augusztusi nyugdíjat? Itt van, mikor érkezik

Vannak, akik korán örülhetnek, de vannak, akiknek kicsit várnia kell.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168