Akkora hőség jön, hogy nagy változás lesz a magyar utakon

A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

A tárca közleménye szerint a nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalomkorlátozása augusztus 9-én, szombaton 15 órától augusztus 10-én, vasárnap 22 óráig lett volna érvényben.

Nem lesz olyan szigorú a hétvégi rend

Fotó: Depositphotos

A kamionstopot szakmai szervezetek kezdeményezésre az éjszakai időszakban, szombat 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között felfüggesztik, így a nehéz tehergépjárművek hétvégi fogalomkorlátozása a következők szerint alakul: augusztus 9. (szombat) 15.00-22.00, augusztus 10. (vasárnap) 6.00-22.00.