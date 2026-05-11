Áll az MVM Next ügyfélszolgálata, csúszik a karbantartás

A 24.hu cikke szerint már pénteken sem működött az MVM Next online ügyfélszolgálata, és hétfőn is ezzel a felirattal találkozni az online ügyfélszolgálat oldalán:

A portál megkeresésére az MVM azt írta, hogy ahogyan arról tájékoztatást adtak a weboldalukon, illetve az MVM For You Facebook oldalán, rendszerkarbantartást végeznek május 7. (csütörtök) óta. Erre azért van szükség, mert az MVM Next bővíti az online intézhető ügyek körét, ezzel fejlesztve a digitális ügyintézési lehetőségeket – tették hozzá

Arra is kitértek, hogy a karbantartási munkálatok hosszabb időt vesznek igénybe, ezért van, hogy az MVM Next app és az online ügyfélszolgálat jelenleg még nem elérhető. Biztosítottak továbbá, hogy szakértőik dolgoznak rajta, hogy az online ügyintézési lehetőségek mielőbb elérhetőek legyenek.