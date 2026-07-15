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Amerika újabb diadala: rekordhosszú lehet a szünet a foci-vb döntőjében

mfor.hu

A vasárnapi labdarúgó-világbajnokság döntőjének félidei szünete várhatóan 20–25 percig tart majd.

A New York New Jersey Stadionban a szünetben egy 11 perces, Super Bowl-stílusú show lesz, amelynek fő fellépői Madonna, Shakira és a K-pop fiúcsapat, a BTS lesznek – írja a BBC Sport.

Miközben a világbajnokság szervezői, a FIFA forrásai szerint a szünet körülbelül 20 perces lehet, úgy tudni, hogy az egyik lehetőség az, hogy a megszokott 15 perces félidei szünetet követi a tervezett 11 perces show. A játékszabályokat meghatározó Nemzetközi Labdarúgó-szövetségi Testület (IFAB) előírásai szerint a játékosokat „15 percet nem meghaladó” félidei szünet illeti meg.

A tavalyi klubvilágbajnokság döntőjének félideje – amelyet szintén a FIFA szervezett, és New Jerseyben rendeztek – összesen 24 percig tartott, mivel a szünetben Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems és Emmanuel Kelly közreműködésével tartottak fellépést.

A vasárnapi műsor fellépői között a múlt héten Justin Biebert is bejelentették. A fő fellépők mellett szerepel még Burna Boy, Gustavo Dudamel, valamint a PS22 Chorus is, amely Coldplay-dalokat ad elő. A műsort Chris Martin, a Coldplay énekese állította össze. A ceremónia részeként Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams és IShowSpeed is fellép, az Egyesült Államok himnuszát pedig Jennifer Hudson énekli majd.

A világbajnoki döntő helyi idő szerint 15 órakor (magyar idő szerint 20 órakor) kezdődik, a záróünnepség pedig 13:30-kor (ami magyar idő szerint 18:30). Hogy a mérkőzésen melyik két csapat találkozik majd, az csak ma este, a 21 órakor kezdődő Anglia-Argentína mérkőzés után derül ki. Az egyik résztvevő már ismert: Spanyolország a vártnál jóval simábban, 2:0-ra legyőzte és kiejtette a bronzmeccsre kényszerülő Franciaországot.

 

 

 

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