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Közérdekű Magyar Péter Média MTVA

Amerikából mondtak ítéletet a magyar médiarendszer átalakításáról

mfor.hu

Az amerikai központú nemzetközi újságírói szervezet, a Committee to Protect Journalists (CPJ) üdvözölte a magyarországi sajtószabadság helyreállítására tett első lépéseket, ugyanakkor arra figyelmeztette a Magyar-kormányt: a valódi reform nem merülhet ki személycserékben és gyors intézkedésekben, és nem fordulhat elő, hogy az egyik párt médiakontrollját egyszerűen egy másiké váltsa fel.

A Committee to Protect Journalists (CPJ), vagyis az Újságírók Védelmével Foglalkozó Bizottság üdvözölte a magyarországi sajtószabadság helyreállítására tett első lépéseket, ugyanakkor arra figyelmeztette a Magyar Péter vezette kormányt, hogy a valódi reform nem merülhet ki személycserékben és gyors intézkedésekben, és nem fordulhat elő, hogy az egyik párt médiakontrollját egyszerűen egy másiké váltsa fel – számol be róla a Media1.hu.

A portálhoz eljuttatott angol nyelvű állásfoglalásában a nemzetközi sajtóvédő szervezet azt írta: Magyarország új kormánya ígéretes első lépéseket tett a sajtószabadság helyreállítása érdekében az Orbán-kormány évei után, de most túl kell lépnie a gyors megoldásokon, és átlátható, tartós reformokat kell végrehajtania annak érdekében, hogy a média a jövőben bármely politikai erő befolyásától védett legyen.

„Magyarországnak történelmi lehetősége van arra, hogy ne csak az elmúlt 16 év kárait javítsa ki, hanem olyan plurális médiarendszert építsen, amely a közérdeket szolgálja, és amelyet többé nem lehet politikailag kisajátítani. Ha Magyar Péter kormánya sikerrel jár, Magyarország példát mutathat más európai és Európán kívüli országoknak is a sajtószabadság helyreállításában. Ha azonban a reformok nem mennek elég mélyre, vagy az egyik párt ellenőrzését egyszerűen egy másiké váltja fel, akkor ez a lehetőség elvész”

– fogalmazott Mong Attila, a CPJ európai képviselője.

A szervezet pozitív fejleményként említette többek között az újságírók parlamenti és politikusi hozzáférésének javítását és üdvözölték a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését is.

Bár az NMHH és a Médiatanács vezetésében történt változásokat is hasonlóan értékelték, hozzátették, hogy egy személycsere önmagában még nem teszi függetlenné a médiahatóságot.

A teljes cikket itt olvashatják el.

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