Angol győzelem a vb eddigi legnagyobb rangadóján, bemutatkozott az újonc

Az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2-re legyőzte szerdán a legutóbbi két világbajnokságon ezüst- és bronzérmes horvát csapatot az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló labdarúgó-vb csoportkörének legnagyobb rangadóján.

A találkozón duplázó Harry Kane a második angol játékos David Beckham után, aki három vb-n is eredményes volt, ráadásul tizedik találatával feljött a vb-góllövők örökranglistájának tizedik helyére.

Kane mellett Jude Bellingham és Marcus Rashford találtak be a háromoroszlánosoktól, míg a horvátok góljait Baturina és Musa szerezték. Az első félidőben még 2:2 volt az állás, a második játékrészben viszont egyértelműen az angolok domináltak.

A második fordulóban Anglia a ghánai csapattal, míg Horvátország a panamai együttessel találkozik.

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Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság

A portugál válogatott vezetett, de csak 1-1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal a világbajnokság K csoportjának szerdai nyitómérkőzésén.

Cristiano Ronaldo 23. vb-mérkőzését játszotta, amivel beérte az örökranglistán negyedik helyezett Paolo Maldinit. A rangsort Lionel Messi vezeti 27 összecsapással. Egyébként az argentin világbajnok mellett Ronaldo a másik játékos, aki 6 világbajnokságon lépett pályára.

A kongói válogatott 1974 után szerepel újra a tornán, a korábban lejátszott három mérkőzésen gólt sem szerzett. Ezúttal Wissa lőtte az afrikai csapat gólját. A portugáloktól Joao Neves volt eredményes.

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Bemutatkozott az újonc

Üzbegisztán története első vb-meccsén kikapott Kolumbiától. A közép-ázsiaiak gólszerzője Fajzullajev volt, aki 2:0-s hátrányban talált be. A dél-amerikaiak góljait Munoz, Diaz és Campaz szerezték.

A második fordulóban Üzbegisztán Portugáliával, míg Kolumbia a Kongói DK-val csap össze.

A hosszabbításban örülhetett Ghána

A ghánai válogatott hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a panamai csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén. A győztes találatot Yirenkyi a 95. percben szerezte.

A közép-amerikai gárda így továbbra is nyeretlen a vb-ken, ugyanis egyetlen korábbi részvétele alkalmával 2018-ban három vereséggel búcsúzott Oroszországban.

A második fordulóban Ghána az Eb-ezüstérmes angol csapattal, míg Panama a legutóbb bronzérmes horvát együttessel találkozik az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű tornán.