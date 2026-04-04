Választás 2026

Annyian jelentkeztek át az április 12-i választásokra, hogy az pluszmunkát adhat a szavazókörökben

Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.

A választópolgárok csütörtökön 16 óráig jelezhették, ha nem a lakóhelyük szerinti szavazókörben, hanem egy másik magyarországi településen kívánnak szavazni április 12-én. A Nemzeti Választási Iroda szombat reggeli adatai szerint több mint 224 ezer választópolgár jelezte, hogy az országgyűlési képviselők választásán a lakóhelyétől eltérő, más magyarországi településen kíván szavazni.

A legtöbb átjelentkező a főváros 12. számú egyéni választókerületében (XIII. kerületi székhelyű) van, ide 9166-an jelentkeztek át, de sokan szavaznának a 11. számú oevk-ban is (III. kerületi székhelyű), ahol 5546 átjelentkezőt várnak. A 7. számú oevk-ba (X. kerületi székhely) 4526-an jelentkeztek át, a 4. számú oevk-ba pedig (II. kerületi székhely) 4077-en. Vidéken Szegeden szavaznának átjelentkezéssel a legtöbben, 5224-en, míg Győrben 4666, Debrecenben 4393, Pécsen pedig 4085 átjelentkező van a szombat reggeli adatok szerint.

A választási eljárási törvény szerint azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő keddig dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.

Több mint 224 ezer választópolgár jelezte, hogy a lakóhelyétől eltérő helyszínen szeretne szavazni április 12-én
Ebben az esetben a szavazást le lehet bonyolítani egy szavazóhelyiségben, úgy, hogy a választópolgár azonosítását, a szavazólap átadását és a névjegyzék aláírását a szavazatszámláló bizottság tagjai egy szavazóhelyiségen belül több külön helyszínen végzik, vagy úgy, hogy a kijelölt szavazókört a helyi választási iroda vezetője alszavazókörökre bontja, és a szavazást ugyanazon épületen belül több külön szavazóhelyiségben bonyolítják le. Az alszavazókörökben szavazatszedő albizottságok működnek.

A választási eljárási törvény előírja, hogy ha az átjelentkezéssel kijelölt szavazókörben a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja a kétezret, mindenképpen meg kell bontani a szavazóköri névjegyzéket.

Akár egy helyiségben, de több helyszínen, akár több helyiségben történik a szavazás, egy-egy rész-névjegyzék legfeljebb 800 választópolgár adatait tartalmazza. Amikor a helyi választási iroda vezetője dönt arról, hogy megosztja a szavazókör névjegyzékét, arról is határoznia kell, hogy azt hogyan osszák fel: a választópolgárok neve szerinti abc-sorrendben, vagy vármegyénként és azon belül a választópolgárok neve szerinti abc-sorrendben.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint rekordszámú, külföldön élő magyar választópolgár adhatja le szavazatát április 12-én. Csaknem 91 ezren szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben, ami jelentős növekedést mutat a négy évvel ezelőtti 65 480 főhöz képest.

A legtöbben Londonban kívánnak szavazni, ahol 9511 fő regisztrált, de Hágában, Münchenben, Bernben, Stuttgartban és Bécsben is jelentős számú választópolgár jelezte részvételi szándékát. A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat nem bontják fel a helyszínen, hanem Magyarországra szállítják, ahol a voksokat a választópolgár lakcíme szerinti választókerületben számolják össze.

Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

Európában a helyzet kritikus, súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Ma sem maradunk lehallgatási ügy nélkül, a kormány és a Tisza is reagált

Egy egykor a Tisza Párthoz közel álló magyar üzletembert, F-et hosszabb ideig lehallgatta az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) – írta meg a 444.hu. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint a portál hamis tartalommal jelentette meg a cikkét.

Autósok figyelem: jön JD Vance, ha rossz helyen parkol, elviszik a gépkocsit

Az amerikai alelnök látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a police.hu oldalon.  

De nem mindenkinek jár a kedvezmény. 

De még van néhány óra a jelentkezésre.

Ketyeg az idő: már csak holnapig lehet a külföldön szavazóknak regisztrálni

Csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást a választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési választásra.

Plakátmentesítik a budapesti hidakat

A Budapest Közút eltávolítja a hidak szerkezeti elemeire kihelyezett választási plakátokat – közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

Itt a lista: kiderült, mi miatt aggódnak leginkább a magyarok

Magyarország gazdasági, politikai helyzete miatt aggódnak leginkább a magyarok. A nemzetközi politikai bizonytalanság, beleértve a háborús konfliktusokat is, a legfontosabb problémák között szerepel – derül ki az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) által készíttetett új, országos reprezentatív kutatásból.

Moszkva is reagált az ominózus telefonbeszélgetésre.

A gép roncsain nem találtak külső sérüléseket.

