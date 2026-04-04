Annyian jelentkeztek át az április 12-i választásokra, hogy az pluszmunkát adhat a szavazókörökben

A választópolgárok csütörtökön 16 óráig jelezhették, ha nem a lakóhelyük szerinti szavazókörben, hanem egy másik magyarországi településen kívánnak szavazni április 12-én. A Nemzeti Választási Iroda szombat reggeli adatai szerint több mint 224 ezer választópolgár jelezte, hogy az országgyűlési képviselők választásán a lakóhelyétől eltérő, más magyarországi településen kíván szavazni.

A legtöbb átjelentkező a főváros 12. számú egyéni választókerületében (XIII. kerületi székhelyű) van, ide 9166-an jelentkeztek át, de sokan szavaznának a 11. számú oevk-ban is (III. kerületi székhelyű), ahol 5546 átjelentkezőt várnak. A 7. számú oevk-ba (X. kerületi székhely) 4526-an jelentkeztek át, a 4. számú oevk-ba pedig (II. kerületi székhely) 4077-en. Vidéken Szegeden szavaznának átjelentkezéssel a legtöbben, 5224-en, míg Győrben 4666, Debrecenben 4393, Pécsen pedig 4085 átjelentkező van a szombat reggeli adatok szerint.

A választási eljárási törvény szerint azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő keddig dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.

Fotó: Depositphotos.com

Ebben az esetben a szavazást le lehet bonyolítani egy szavazóhelyiségben, úgy, hogy a választópolgár azonosítását, a szavazólap átadását és a névjegyzék aláírását a szavazatszámláló bizottság tagjai egy szavazóhelyiségen belül több külön helyszínen végzik, vagy úgy, hogy a kijelölt szavazókört a helyi választási iroda vezetője alszavazókörökre bontja, és a szavazást ugyanazon épületen belül több külön szavazóhelyiségben bonyolítják le. Az alszavazókörökben szavazatszedő albizottságok működnek.

A választási eljárási törvény előírja, hogy ha az átjelentkezéssel kijelölt szavazókörben a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja a kétezret, mindenképpen meg kell bontani a szavazóköri névjegyzéket.

Akár egy helyiségben, de több helyszínen, akár több helyiségben történik a szavazás, egy-egy rész-névjegyzék legfeljebb 800 választópolgár adatait tartalmazza. Amikor a helyi választási iroda vezetője dönt arról, hogy megosztja a szavazókör névjegyzékét, arról is határoznia kell, hogy azt hogyan osszák fel: a választópolgárok neve szerinti abc-sorrendben, vagy vármegyénként és azon belül a választópolgárok neve szerinti abc-sorrendben.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) péntek reggeli adatai szerint rekordszámú, külföldön élő magyar választópolgár adhatja le szavazatát április 12-én. Csaknem 91 ezren szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben, ami jelentős növekedést mutat a négy évvel ezelőtti 65 480 főhöz képest.

A legtöbben Londonban kívánnak szavazni, ahol 9511 fő regisztrált, de Hágában, Münchenben, Bernben, Stuttgartban és Bécsben is jelentős számú választópolgár jelezte részvételi szándékát. A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat nem bontják fel a helyszínen, hanem Magyarországra szállítják, ahol a voksokat a választópolgár lakcíme szerinti választókerületben számolják össze.