Árháború dúl a napelemgyártás piacán

A lakossági beruházások az egész kontinensen bezuhantak. Az alapanyagok árának csökkenése miatt folyamatosan esnek a panelek árai, ezzel egyidőben komoly műszaki változás jön a panelek gyártásában. Ezen hatások miatt árháború robbant ki a kínai gyártók uralta piacon - érzékeltette a helyzetet Szenyán Endre, az ALTISO Energy – korábbi nevén A1 Solar – ügyvezetője.

Meddig tart az árcsökkenés? Fotó: Depositphotos Mint kifejtette, a korábbi őrült felfutás után jelentősen megtorpant a lakossági telepítések száma nem csak Magyarországon, de egész Európában. Ennek okai szerinte leginkább a szabályozói környezetben kereshetőek, valamint ezzel összefüggésben van, hogy a nagyberuházóknak jobban megéri a több megawattos farmokat telepíteni, mint néhány kilowattos lakossági rendszereket. E vállalatok lobbiereje pedig jelentős.

Természetesen leállástól nem kell tartani, hiszen például Ausztriában 2024. január 1-től eltörlik a napelemes rendszerekhez kapcsolódó anyagok és szolgáltatások áfáját, ami azonnali, 20 százalékos költségcsökkenést fog eredményezni. Azonban a lakosság számára kedvezően alakul a szabályozói környezet például Spanyolországban is. Így összességében, ha jelentős lassulással is kell számolni, annak ellenére egy erős piac prognosztizálható Európában.

A gyártók azonban erre nem számítottak. 2021-22-ben hihetetlen mértékben pörgették fel a kisebb, jellemzően 380-460 W közötti, azaz a lakossági méretű panelek gyártását és kontinensünkre való szállítását. Most pedig bajban vannak, ugyanis a készleteik a kivitelezések csökkenése miatt beszorultak - tájékoztatott.

Az egyik legnagyobb és legismertebb gyártónak a hollandiai és spanyolországi raktáraiban több mint 500 ezer panel vár gazdára. Ebből mintegy 30 ezer családi házra kerülhet átlagos méretű napelemes rendszer. Összehasonlításként, a magyar kormány tervei szerint ennyi lenne az egy teljes évben kiépítendő rendszerek száma hazánkban. És ez mindössze egyetlen gyártó!

A szakember egy másik jelenségre ia felhívta figyelmet. A kivitelezések számának csökkenése mellett az alapanyagárak folyamatos csökkenése is nehezíti a gyártók helyzetét. Az OPIS, a Dow Jones vállalatának heti frissítése szerint, a globális fotovoltaikus iparban továbbra is jelentős változások tapasztalhatók. A napenergia cella árak, - különösen a Mono Perc M10 és G12 cellák terén, - elértek egy újabb történelmi mélypontot, és az árak továbbra is csökkennek. A hosszú ideje tartó csökkenés és az iparág lassú értékesítési helyzete miatt a cellagyártók között árháború alakult ki.

Míg egy évvel ezelőtt egy panel átlagos nagykereskedelmi ára meghaladta a 0,3 euró/W értéket, ez mára már 0,14 euró/W körüli értéket mutat. Az árcsökkentéseken túl a gyártók az árukészlet mérséklésére is összpontosítanak, kordában tartva az üzemeltetési kiadásokat. Vagyis hamarosan visszatérhetünk oda, hogy megszűnik a kereskedő és kivitelező cégek „polcról” való vásárlása, és csak közvetlenül a gyártótól tudnak rendelni, többhetes gyártási és mintegy 2 hónapos szállítási határidővel.

A harmadik komponens egy műszaki jellegű változás, ami hatásában akkora lesz, mint amekkora a több évvel ezelőtti polikristályos napelem panelek kikopását eredményezte a piacról, a jelenleg egyeduralkodó monokristályos panelek javára. A jelenleg használatos P-Type celláknál a gyártás során bórt elegyítenek a szilíciumhoz (ezzel „szennyezik”), amelynek kevesebb elektronja van a szilíciumnál, ezért a napelem cella pozitív töltésűvé válik. Az N-Type celláknál azonban foszfort használnak, aminek több elektronja van a szilíciumnál, ezért ezek a cellák negatív töltésűek lesznek.

Az N-Type panelek előállítási költsége némileg, de nem sokkal magasabb, azonban jobb hatásfokkal rendelkeznek és ellenállóbbak a Nap sugarainak, ezért a felhasználási idejük alatt több energiát képesek előállítani. A nagy napelem parkokban pedig a megtermelt villamos energia minél magasabb mértéke a legfontosabb szempont. Ezért a gyártók egyre másra állítják át gyártósoraikat erre a technológiára. A korábbi előrejelzések 2028-29-ra prognosztizálták azt, hogy az N-Type panelek gyártása megelőzi a P-Type panelekét, azonban úgy fest, hogy a technológiaváltás lényegesen hamarabb bekövetkezik.

A fentiek mellett egyéb fontos tényezők is befolyásolják az európai és a globális piacot. Az Eneos Group, egy japán energetikai vállalat például rekordösszeget, közel 4 millió amerikai dollárt fizetett a Panama-csatorna használatáért. A csatorna zsúfoltsága, melyet főként az elmúlt hónapok aszálya okoz, számos hajót kényszerített a várakozásra. A helyi hatóságok radikális korlátozásokat vezettek be a csatorna használatára. Ez, hasonlóan a nemrégiben a Szuezi-csatornán keresztbe fordult hajó okozta fennakadáshoz, súlyosan érinti az ellátási láncokat.

Híresztelések kaptak szárnyra arra vonatkozóan is, hogy az Európai Bizottság fontolóra vette, hogy kereskedelmi védelmi intézkedéseket indítson el a Kínából importált napelem termékekre vonatkozóan. Amennyiben ez igaznak bizonyul, úgy az Egyesült Államokhoz hasonlóan a teljes piac újabb változására kell számítani.